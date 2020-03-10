Горан Вишнич превратится в Дракулу

ревью

Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ»

Финал фантастического сериала Netflix покажет в 2021 году.

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Интервью

Марк Богатырев: «Никогда не стал бы играть гомосексуалиста»

Исполнитель главной роли в новом сериале СТС «Корни» Марк Богатырев о новых проектах, актерском искусстве, кино в регионах и праве на частную жизнь