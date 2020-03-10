Горан Вишнич превратится в Дракулу

Горан Вишнич
воплотит образ графа Дракулы в мистической семейной драме телеканала ABC «Невесты
» (The Brides), уверяет Deadline
.
В сериале с хоррор-элементами пойдёт рассказ о трёх сексуальных вампиршах Клео (Джина Торрес
), Рене и Лили (Кэтрин Рейс
), которые достигли богатства и успеха в современном мире, пока Князь тьмы прозябал в своём разрушенном замке в Карпатах.
В пилоте телешоу также засветятся Крис Мейсон
и София Татум
. На роль Рене актриса пока не найдена.
Режиссёром первого эпизода, основанного на сценарии Роберто Агирре-Сакасы
, выступит Мэгги Кили
. Среди исполнительных продюсеров заявлены Грег Берланти
и Сара Шехтер
. За производство отвечают ABC Studios, Berlanti Prods и Warner Bros. Television при участии Disney TV Studios.