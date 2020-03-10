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Горан Вишнич превратится в Дракулу

10 марта
2020 год

Новости кино >>
10 марта 2020
Горан Вишнич воплотит образ графа Дракулы в мистической семейной драме телеканала ABC «Невесты» (The Brides), уверяет Deadline.

В сериале с хоррор-элементами пойдёт рассказ о трёх сексуальных вампиршах Клео (Джина Торрес), Рене и Лили (Кэтрин Рейс), которые достигли богатства и успеха в современном мире, пока Князь тьмы прозябал в своём разрушенном замке в Карпатах.

Горан Вишнич превратится в Дракулу
фото: deadline.com

В пилоте телешоу также засветятся Крис Мейсон и София Татум. На роль Рене актриса пока не найдена.

Режиссёром первого эпизода, основанного на сценарии Роберто Агирре-Сакасы, выступит Мэгги Кили. Среди исполнительных продюсеров заявлены Грег Берланти и Сара Шехтер. За производство отвечают ABC Studios, Berlanti Prods и Warner Bros. Television при участии Disney TV Studios.
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