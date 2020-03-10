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Аксинья Гог создала пятичасовое кинопутешествие по Эрмитажу

10 марта
2020 год

Новости кино >>
10 марта 2020
На YouTube-канале российского отделения компании Apple появилась пятичасовая картина Аксиньи Гог, снятая в Эрмитаже на айфон одним дублем и без подзарядки аккумулятора. В кадр попало 45 залов и 588 шедевров мирового искусства.

Аксинья Гог создала пятичасовое кинопутешествие по Эрмитажу
фото: iphones.ru

«Мы снимали в понедельник, это выходной день музея, но не думайте, что в этот день он пустует — тысячи сотрудников выходят на работу: уборка, инвентаризация, реставрация. Нам нужно было вписаться в этот график жизни музея, стать его частью, поэтому весь график съёмок заранее подробно обговаривался. Из-за специфики площадки у нас не было ни одной полноценной репетиции. Мы не могли придумать ситуацию и поместить её внутрь Эрмитажа. Мы должны были отталкиваться от пространства. Музей стал нашим главным героем — это живой организм, и мы прожили день съёмки вместе с ним», — цитирует Аксинью Гог Meduza.

Режиссёр занималась подготовкой к съёмкам «последние полгода, но когда меня спрашивали, над чем я работаю, я затруднялась ответить — это абсолютно уникальная история: не совсем художественный фильм, но и точно не реклама. Хочется назвать это экспериментом или даже перформансом, потому что до момента, пока мы не нажали кнопку "стоп", мы не до конца понимали, что у нас получится. Такое могло случиться только раз в жизни — один дубль без полноценной репетиции, без возможности что-то переделать, переснять. В итоге получилось что-то очень настоящее и непредсказуемое — как сама жизнь. Я, наверное, единственный режиссёр в мире, который заявляет, что фильм, им созданный, не обязательно смотреть целиком. По сути, он состоит из абсолютно самодостаточных кусков. Это такая медитация, в которую можно погрузиться на любом моменте».



Это не первый подобный проект, который был осуществлён в стенах знаменитого музея. В 2002 году на экраны вышел «Русский ковчег» Александра Сокурова, снятый одним дублем за полтора часа.
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Аксинья ГогАлександр Сокуров
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Аксинья Гог
Аксинья Гог создала пятичасовое кинопутешествие по Эрмитажу фотографии
Аксинья Гог создала пятичасовое кинопутешествие по Эрмитажу фотографии
Аксинья Гог создала пятичасовое кинопутешествие по Эрмитажу фотографии
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