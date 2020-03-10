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Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ»

10 марта
2020 год

Новости кино >>
10 марта 2020
Свершилось! Александра Никифорова вернулась к роли Анны Викторовны Мироновой, а Дмитрий Фрид вновь станет Яковом Платоновичем Штольманом. Согласно фотографиям, опубликованным на официальной странице компании Star Media в социальной сети Facebook, на днях стартовали съёмки «Анны-детективъ 2».

Сергей Друзьяк, Борис Хвошнянский и Николай Денисов также появятся в продолжении. За постановку отвечают Денис Елеонский и Артур Румынский.

Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ»
фото: facebook.com

В марте 2017-го руководство ТВ-3 уверяло зрителей, что второго сезона «Анны-детективъ» не будет, но не исключало возможности создания полнометражного телефильма на его основе. По словам генерального директора канала Валерия Федоровича, отказ от продления сериала был связан с рейтинговыми показателями проекта.

Действие первого сезона мистического детективного сериала происходит в 1888 году в провинциальном городе Затонск, куда из столицы приезжает опытный сыщик Яков Штольман (Фрид). Там он знакомится с местной девушкой Анной Мироновой (Никифорова), увлекающейся спиритизмом. Вместе они берутся за таинственное дело. Первый эпизод вышел на ТВ-3 7 ноября 2016-го, заключительная серия была показана 22 декабря того же года.
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Анна-детективъ

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Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ» фотографии
Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ» фотографии
Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ» фотографии
Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ» фотографии
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