Александра Никифорова и Дмитрий Фрид снимаются в продолжении «Анны-детективъ»

Свершилось! Александра Никифорова
вернулась к роли Анны Викторовны Мироновой, а Дмитрий Фрид
вновь станет Яковом Платоновичем Штольманом. Согласно фотографиям, опубликованным
на официальной странице компании Star Media в социальной сети Facebook, на днях стартовали съёмки «Анны-детективъ 2
».
Сергей Друзьяк
, Борис Хвошнянский
и Николай Денисов
также появятся в продолжении. За постановку отвечают Денис Елеонский
и Артур Румынский
.
В марте 2017-го руководство ТВ-3 уверяло зрителей, что второго сезона «Анны-детективъ
» не будет, но не исключало возможности создания полнометражного телефильма на его основе. По словам генерального директора канала Валерия Федоровича
, отказ от продления сериала был связан с рейтинговыми показателями проекта.
Действие первого сезона мистического детективного сериала происходит в 1888 году в провинциальном городе Затонск, куда из столицы приезжает опытный сыщик Яков Штольман (Фрид). Там он знакомится с местной девушкой Анной Мироновой (Никифорова), увлекающейся спиритизмом. Вместе они берутся за таинственное дело. Первый эпизод вышел на ТВ-3 7 ноября 2016-го, заключительная серия была показана 22 декабря того же года.