Тимофей Трибунцев изобретёт умного дрона

По сюжету Макс очень сильно хочет попасть на новогодний косплей-фестиваль геймеров и получить приз лучшего игрока. Но вдруг на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и её суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он всё сделает, чтобы оказаться на косплее. Выиграет гонку на супердронах. Обезвредит таинственного злодея. Провернёт ограбление и спасёт отца от банкротства. И ничего бы этого не произошло, если бы не изобретение его папы — фантастический и фантастически смышлёный дрон с повадками милого зверька.
По словам Карпиловского, «это семейная новогодняя история о том, как подружились папа-изобретатель и его сын подросток. Тема очень сложная и интересная — как не просто найти общий язык, а стать действительно друзьями. В главной роли Тимофей Трибунцев, его персонаж — очень увлечённый своими изобретениями человек, всем вокруг он кажется странным. Сын его поначалу тоже воспринимает как чудака, но очень скоро понимает, что папа классный. Во многом фильм — приключенческий экшен: будут и преследования, и погони, и ещё много компьютерной графики».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Мой персонаж Борис — хитрый, ироничный, любит ставить людей в неловкую ситуацию и получать выгоду во всём. Про таких говорят "обаятельный гад". Мне нравится играть подобных героев, потому что они не однозначные», — поведал о своём персонаже Максим Лагашкин.
«Моя героиня — Ульяна, она следователь, в связи со своей профессией эта молодая женщина забыла, что она женщина. И, к сожалению, видимо разочаровалась в отношениях с мужчинами и поэтому закрылась абсолютно, живёт в своей ракушке и ни на что не рассчитывает. Хочется, чтобы женщины, которые узнают себя в этой героине, поняли, что нельзя отчаиваться и нужно всегда верить в чудо! Мне очень понравилась история, она очень такая рождественская, добрая. Всегда хотела сняться в сказке», — рассказала Ольга Медынич.