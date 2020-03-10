Sony перенесла релиз сиквела «Кролика Питера» с апреля на август

«Кролик Питер 2
» Уилла Глака
появится на больших экранах страны 6 августа, а не 2 апреля, как сообщалось ранее. Дату релиза озвучила пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», ответственной за российский прокат картины.
Согласно THR
, причиной переноса фильма стал коронавирус, распространившийся на территории Европы. Продолжение «Кролика Питера
» должно было выйти в европейский прокат в конце марта, но Sony решила отодвинуть выпуск своего сиквела на пять месяцев. Это уже вторая киножертва эпидемии после картины «Не время умирать
», перенесённой с апреля на ноябрь. В России новая лента о Джеймсе Бонде выйдет 19 ноября, уточняет
пресс-служба российского отделения студии Universal Pictures.
В продолжении истории маленького и непоседливого кролика Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего. В сиквеле играют Донал Глисон
, Роуз Бирн
и другие актёры.