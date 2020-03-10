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Sony перенесла релиз сиквела «Кролика Питера» с апреля на август

10 марта
2020 год

Новости кино >>
10 марта 2020
«Кролик Питер 2» Уилла Глака появится на больших экранах страны 6 августа, а не 2 апреля, как сообщалось ранее. Дату релиза озвучила пресс-служба компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», ответственной за российский прокат картины.


Согласно THR, причиной переноса фильма стал коронавирус, распространившийся на территории Европы. Продолжение «Кролика Питера» должно было выйти в европейский прокат в конце марта, но Sony решила отодвинуть выпуск своего сиквела на пять месяцев. Это уже вторая киножертва эпидемии после картины «Не время умирать», перенесённой с апреля на ноябрь. В России новая лента о Джеймсе Бонде выйдет 19 ноября, уточняет пресс-служба российского отделения студии Universal Pictures.

В продолжении истории маленького и непоседливого кролика Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего. В сиквеле играют Донал Глисон, Роуз Бирн и другие актёры.
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Sony перенесла релиз сиквела «Кролика Питера» с апреля на август фотографии
Sony перенесла релиз сиквела «Кролика Питера» с апреля на август фотографии
Sony перенесла релиз сиквела «Кролика Питера» с апреля на август фотографии
Sony перенесла релиз сиквела «Кролика Питера» с апреля на август фотографии
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