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Джек Глисон возвращается на телеэкраны спустя шесть лет после «Игры престолов»

11 марта
2020 год

Новости кино >>
11 марта 2020
Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в «Игре престолов», возвращается на телеэкраны после шестилетнего перерыва. Он сыграет в комедийном сериале BBC «Не в своем уме» (Out of Her Mind), сообщает Variety.

Джек Глисон возвращается на телеэкраны спустя шесть лет после «Игры престолов»
фото: test.mirf.ru

Ситком расскажет о том, как справиться с семейными проблемами и большим разочарованием. Как сказано в описании, шоу призвано «разрушить традиционный формат комедийного сериала при помощи эксцентричных персонажей, анимации и научного объяснения». Режиссером ленты выступит британский комик и актриса Сара Паскоу. В сериале сыграют Джулиет Стивенсон, Фиона Баттон, Эдриен Эдмондсон, Нэвин Чоудри, Шон Гилдер и другие актеры.

Пока неизвестно, какая роль досталась Глисону. Он снова появится на экранах, несмотря на намеки о том, что не собирается продолжать актерскую карьеру. В 2014-м Глисон признался американскому журналу Entertainment Weekly, что играет в кино с восьми лет и перестал получать от этого удовольствие.
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