Джек Глисон возвращается на телеэкраны спустя шесть лет после «Игры престолов»

Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в «Игре престолов», возвращается на телеэкраны после шестилетнего перерыва. Он сыграет в комедийном сериале BBC «Не в своем уме» (Out of Her Mind), сообщает Variety.
фото: test.mirf.ru
Ситком расскажет о том, как справиться с семейными проблемами и большим разочарованием. Как сказано в описании, шоу призвано «разрушить традиционный формат комедийного сериала при помощи эксцентричных персонажей, анимации и научного объяснения». Режиссером ленты выступит британский комик и актриса Сара Паскоу. В сериале сыграют Джулиет Стивенсон, Фиона Баттон, Эдриен Эдмондсон, Нэвин Чоудри, Шон Гилдер и другие актеры.
Пока неизвестно, какая роль досталась Глисону. Он снова появится на экранах, несмотря на намеки о том, что не собирается продолжать актерскую карьеру. В 2014-м Глисон признался американскому журналу Entertainment Weekly, что играет в кино с восьми лет и перестал получать от этого удовольствие.