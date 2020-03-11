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Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в экранизации «Питера Пэна»

11 марта
2020 год

Новости кино >>
11 марта 2020
Александр Молони и старшая дочь Миллы Йовович – 12-летняя актриса Эвер Андерсон – исполнят главные роли в фильме Disney «Питер и Венди», в основу которого легла сказочная повесть Дж.М. Барри, сообщает Variety.

Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в экранизации «Питера Пэна»
фото: variety.com

Режиссерское кресло займет Дэвид Лоури («Пит и его дракон»). Он также выступит в качестве сценариста вместе с Тоби Хальбруксом. «Питер и Венди» – это не первая экранизация истории о смелом мальчике, который не взрослеет. Самой успешной до сих пор считается мультфильм Disney, вышедший в 1953 году.

Молони и Андерсон уже успели заявить о себе, однако главные роли в кино они исполнят впервые. Дочь Йовович дебютировала в ленте «Обитель зла: Последняя глава», вышедшей на экраны в 2016-м, а в этом году она появится в «Чёрной Вдове». Молони сыграл в телевизионной комедии «Несговорчивый хозяин».
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