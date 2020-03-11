Историк Клим Жуков провел «Деконструкцию» польского сериала «Огнем и мечом»

Вышла новая серия «Деконструкции» – просветительского онлайн-проекта Кино-Театра.Ру и телеканала TV BRICS для любителей истории и кинематографа. В этот раз ведущая проекта, художник по костюмам, модельер Кристина Егорова и ее гость – историк и писатель – Клим Жуков обсуждали историческую драму «Огнем и мечом» режиссера Ежи Гоффмана, вышедшую в 1999 году.
В свое время телесериал Гоффмана считался самым высокобюджетным из всех польских кинопроектов. Им режиссер завершил экранизацию трилогии Генрика Сенкевича о событиях в Польше в XVII веке. Клим Жуков проанализировал, насколько приближено к действительности изображение людей той эпохи, и оценил образ Богдана Хмельницкого. В выпуске зрители также узнают, почему Жуков считает, что Сенкевич – националист, а Гоффман плохо подготовился к съемкам исторической картины и каким раньше было положение Крыма.
Авторы проекта «Деконструкция» предлагают зрителю пересмотреть знакомые фильмы и взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Цель не в том, чтобы «разнести» тот или иной фильм, а сделать его поводом узнать больше о конкретной эпохе, прочитать достоверные источники и сформировать полную картину. Ранее в проекте разбирали такие киноленты как «Последнее королевство», «Плоть и кровь», «Парк юрского периода» и другие.