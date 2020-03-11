Кэрин Кусама снимет фильм о Дракуле

Американский режиссёр Кэрин Кусама
(«Время возмездия»
, «Эон Флакс»
) снимет новый фильме о Дракуле, сообщает The Hollywood Reporter
.
Действие ленты развернется в наши дни. Однако подробности о сюжете и актерском составе пока не сообщаются. Сценарий фильма напишут Мэтт Манфреди
и Фил Хэй
, которые уже сотрудничали с Кусамой. А продюсированием картины займется компания Blumhouse Productions
, ранее работавшая над триллером «Человек-невидимка»
.
На данный момент проект не закреплен ни за одной студией. Но маловероятно, что производством фильма займется кто-то кроме Universal, которая создала классическую экранизацию
романа Брэма Стокера
, вышедшую на экраны в 1931 году. Студия выпустила еще одну ленту о Дракуле
в 2014-м, где главную роль исполнил Люк Эванс
.