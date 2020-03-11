Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кэрин Кусама снимет фильм о Дракуле

11 марта
2020 год

Новости кино >>
11 марта 2020
Американский режиссёр Кэрин Кусама («Время возмездия», «Эон Флакс») снимет новый фильме о Дракуле, сообщает The Hollywood Reporter.


Действие ленты развернется в наши дни. Однако подробности о сюжете и актерском составе пока не сообщаются. Сценарий фильма напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй, которые уже сотрудничали с Кусамой. А продюсированием картины займется компания Blumhouse Productions, ранее работавшая над триллером «Человек-невидимка».

На данный момент проект не закреплен ни за одной студией. Но маловероятно, что производством фильма займется кто-то кроме Universal, которая создала классическую экранизацию романа Брэма Стокера, вышедшую на экраны в 1931 году. Студия выпустила еще одну ленту о Дракуле в 2014-м, где главную роль исполнил Люк Эванс.
версия для печати
Ссылки по теме
Дракула: Мертвый и вечный
персоны
Кэрин КусамаЛюк Эванс
фильмы
Время возмездияДракулаДракулаЧеловек-невидимкаЭон Флакс

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Меримсон
9 марта ушла из жизни актриса Марина Меримсон.
Валентина Савицкая
9 марта ушла солистка оперы Валентина Савицкая.
Макс фон Сюдов
8 марта ушёл из жизни актёр Макс фон Сюдов.
Владимир Михайловский
8 марта ушёл из жизни актёр Владимир Михайловский.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Кира Головко
Максим Дрозд
Галина Сумина
Дмитрий Тихонов (II)
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Тора Бёрч
Мацей Гурай
Антон Ельчин
Сандра Мило
Джонни Ноксвилл
Доминик Санда
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Секта
мистика, фильм ужасов
Италия, 2019
Бладшот
боевик, драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2020
Счастье в конверте
мелодрама, семейное кино
Россия, 2020
Услышь меня
драма, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Хороший доктор
комедия
Франция, 2019
Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен