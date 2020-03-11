Семья Ярослава Бойко выиграла в лотерею

Сюжет сериала разворачивается вокруг обыкновенной семьи Потаповых, которая в один прекрасный день выигрывает 99 миллионов рублей. Поздравить победителей приезжает топ-менеджер компании «ЗоЛото» Полина (Мария Миронова). Она сообщает, что для получения приза семье необходимо сняться в документальном фильме про них. Теперь главе семейного бизнеса Константину Потапову (Ярослав Бойко), его дочери Аглае (Алиса Лозовская), младшему брату Мишке (Олег Чугунов) и купившему лотерейный билет отцу Льву (Игорь Бочкин) предстоит не только решить, как они распорядятся выигрышем, но и сохранить свое лицо перед камерами. У каждого члена внезапно разбогатевшей семьи свои планы на миллионы.
Исполнительница главной роли Мария Миронова отметила, что ее героиня едет на встречу с семьей победителей не просто так: когда-то она и сама была её частью. Там у неё осталась дочь, с которой женщина мечтает наладить связь. В сериале также сыграли Надежда Маркина, Анна Легчилова, Ольга Павловец и Сергей Шаталов.
Режиссером картины выступил Евгений Семёнов. По его словам, «всё в этом фильме было взято из жизни. И этот проект, конечно, не про выигрыш в лотерею. Название в «В шаге от рая» рассказывает про жажду счастья, которая на самом деле лишает нас его. Нам хочется лучшей жизни, но это мешает наслаждаться той, что уже есть».