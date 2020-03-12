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Операторы фильмов «Дылда», «Грех» и «Одесса» номинированы на премию «Белый квадрат»

12 марта
2020 год

Новости кино >>
12 марта 2020
Стали известны номинанты на главную российскую премию операторского искусства «Белый квадрат», чья XVI церемония вручения пройдёт 24 апреля в московском театре «Русская песня».

На звание лучшего оператора года претендуют Михаил Агранович за «Сестрёнку», Роман Васьянов за «Одессу», Максим Осадчий за «Девятую», Ксения Середа за «Дылду», Александр Симонов за «Грех» и Юрий Шайгарданов за «Француза». Премия «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского будет вручена Вадиму Алисову.

Операторы фильмов «Дылда», «Грех» и «Одесса» номинированы на премию «Белый квадрат»
фото: facebook.com

Председателем жюри «Белого квадрата» в этом году стал кинооператор Юрий Клименко. В оценке работ ему помогают операторы Морад Абдель-Фаттах, Михаил Хасая, художник-постановщик Эдуард Гизатуллин, режиссёр Павел Костомаров, сценарист Мария Хмелик и кинокритик Мария Безрук.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004-м при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и «Кинокомпании Альянс», при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Продюсерами премии являются Анна Михалкова и Максим Королёв.
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