Операторы фильмов «Дылда», «Грех» и «Одесса» номинированы на премию «Белый квадрат»

Стали известны номинанты на главную российскую премию операторского искусства «Белый квадрат»
, чья XVI церемония вручения пройдёт 24 апреля в московском театре «Русская песня
».
На звание лучшего оператора года претендуют Михаил Агранович
за «Сестрёнку
», Роман Васьянов
за «Одессу
», Максим Осадчий
за «Девятую
», Ксения Середа
за «Дылду
», Александр Симонов
за «Грех
» и Юрий Шайгарданов
за «Француза
». Премия «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского будет вручена Вадиму Алисову
.
Председателем жюри «Белого квадрата» в этом году стал кинооператор Юрий Клименко. В оценке работ ему помогают операторы Морад Абдель-Фаттах
, Михаил Хасая
, художник-постановщик Эдуард Гизатуллин
, режиссёр Павел Костомаров
, сценарист Мария Хмелик
и кинокритик Мария Безрук
.
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004-м при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и «Кинокомпании Альянс», при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Продюсерами премии являются Анна Михалкова
и Максим Королёв
.