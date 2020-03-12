Операторы фильмов «Дылда», «Грех» и «Одесса» номинированы на премию «Белый квадрат»

анонс

Семья Ярослава Бойко выиграла в лотерею

Действие ленты развернется в наши дни.

Кэрин Кусама снимет фильм о Дракуле

Историк Клим Жуков провел «Деконструкцию» польского сериала «Огнем и мечом»

11 марта

Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в экранизации «Питера Пэна»

Disney снимет фильм о смелом мальчике, который не взрослеет.