Фильм Питера Джексона о группе Beatles выпустит в прокат Disney

Студия Disney приобрела права на всемирный прокат документального фильма Питера Джексона о группе, посвящённого созданию студийного альбомаи знаменитому выступлению четвёрки на крыше дома по лондонской улице Сэвил-роу. Лента « Битлз: Возвращение » будет выпущена на большие экраны США и Канады 4 сентября 2020-го, о датах начала международного проката станет известно позднее. Об этом сообщает пресс-служба Disney.По словам председателя совета директоров компании DisneyКартина Джексона составлена из более 55 часов ранее неопубликованных видеоматериалов, отснятыхв 1969-м, и 140 часов по большей части неопубликованных аудиозаписей студийных сессий при записи альбома Let It Be. Материалы были восстановлены новозеландской компанией Park Road Post Production, а за монтаж отвечал, которые ранее уже сотрудничали с режиссёром при производстве фильма « Они никогда не станут старше ». Фильм получил активную поддержку отпрокомментировал Питер Джексон.говорит Пол Маккартни отметил Ринго Старр Оригинальная версия фильма Майкла Линдсей-Хогга «», чья отреставрированная версия станет доступна позднее, была снята параллельно с альбомом в январе 1969-го, но их релиз состоялся лишь в мае 1970-го, через три недели после официального распада группы. На тот момент реакция зрителей и критиков на картину была во многом связана с этим событием. В течение пятнадцатимесячного перерыва между съёмками ленты и её выходом The Beatles записала свой последний студийный альбом Abbey Road, релиз которого состоялся в сентябре 1969-го.