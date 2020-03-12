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Фильм Питера Джексона о группе Beatles выпустит в прокат Disney

12 марта
2020 год

Новости кино >>
12 марта 2020
Студия Disney приобрела права на всемирный прокат документального фильма Питера Джексона о группе Beatles, посвящённого созданию студийного альбома Let It Be и знаменитому выступлению четвёрки на крыше дома по лондонской улице Сэвил-роу. Лента «Битлз: Возвращение» будет выпущена на большие экраны США и Канады 4 сентября 2020-го, о датах начала международного проката станет известно позднее. Об этом сообщает пресс-служба Disney.


По словам председателя совета директоров компании Disney Роберта Айгера, «ни одна другая группа не оказала такого влияния на мир, как группа The Beatles, и фильм "Битлз: Возвращение" — это место в первом ряду, позволяющее увидеть внутреннюю кухню этих гениальных творцов в значимый момент в музыкальной истории на великолепно восстановленных кадрах, которые выглядят так, будто были отсняты вчера, Я сам являюсь огромным поклонником их музыки и бесконечно рад, что компания Disney сможет в сентябре показать великолепную документальную картину Питера Джексона зрителям по всему миру».

Картина Джексона составлена из более 55 часов ранее неопубликованных видеоматериалов, отснятых Майклом Линдсей-Хоггом в 1969-м, и 140 часов по большей части неопубликованных аудиозаписей студийных сессий при записи альбома Let It Be. Материалы были восстановлены новозеландской компанией Park Road Post Production, а за монтаж отвечал Джабез Олссен, которые ранее уже сотрудничали с режиссёром при производстве фильма «Они никогда не станут старше». Фильм получил активную поддержку от Йоко Оно-Леннон и Оливии Харрисон.


«Работа над этим проектом была полна удивительных открытий. Я был удостоен чести наблюдать, как работает величайшая группа всех времён, играет вживую и создаёт шедевры. Я счастлив, что компания Disney стала нашим прокатчиком. Нет никого лучше, если ты хочешь, чтобы твой фильм посмотрело максимальное число людей», — прокомментировал Питер Джексон.

«Я очень рад, что Питер Джексон решился на раскопки наших архивов и снял фильм, который показывает правду о том, как группа The Beatles записывала свои альбомы. Дружба и любовь, царившие между нами, транслируется через экран и напоминает мне о том, какие прекрасные времена нам довелось прожить», — говорит Пол Маккартни.

Фильм Питера Джексона о группе Beatles выпустит в прокат Disney
фото: denofgeek.com

«Я с большим нетерпением жду премьеры этого фильма. Питер великолепен, и было так круто увидеть все эти кадры. Там были многие часы, где мы просто дурачимся и играем музыку, но в итоге из этого получилась цельная картина. То было очень светлое время, и я думаю, Питер это покажет. Мне кажется, это документальное кино будет больше про мир и любовь, что было самым важным для нас тогда», — отметил Ринго Старр.

Оригинальная версия фильма Майкла Линдсей-Хогга «Пусть будет так», чья отреставрированная версия станет доступна позднее, была снята параллельно с альбомом в январе 1969-го, но их релиз состоялся лишь в мае 1970-го, через три недели после официального распада группы. На тот момент реакция зрителей и критиков на картину была во многом связана с этим событием. В течение пятнадцатимесячного перерыва между съёмками ленты и её выходом The Beatles записала свой последний студийный альбом Abbey Road, релиз которого состоялся в сентябре 1969-го.
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Битлз: ВозвращениеОни никогда не станут старше

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Фильм Питера Джексона о группе Beatles выпустит в прокат Disney фотографии
Фильм Питера Джексона о группе Beatles выпустит в прокат Disney фотографии
Фильм Питера Джексона о группе Beatles выпустит в прокат Disney фотографии
Фильм Питера Джексона о группе Beatles выпустит в прокат Disney фотографии
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