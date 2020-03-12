Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Макар Запорожский стал боксёром

12 марта
2020 год

Новости кино >>
12 марта 2020
18 марта в 21.00 на НТВ состоится премьера 16-серийной остросюжетной драмы «Проспект Обороны» с Макаром Запорожским, Олегом Фоминым, Романом Курцыным и Викторией Романенко в главных ролях. Компанию им составят Кирилл Варакса, Кирилл Полухин, Александр Яцко и другие актёры, а за постановку сериала отвечают режиссёры Сергей Быстрицкий и Сергей Винокуров, уточняет пресс-служба телеканала.

Макар Запорожский стал боксёром
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Денис Астахов (Запорожский) на глазах у отца Александра (Фомин), жены Наташи (Романенко) и брата Валентина (Курцын) ввязывается в драку накануне важного боя за звание чемпиона Санкт-Петербурга. Федерация решает отменить бой. Урегулировать ситуацию может только взятка спортивному чиновнику и вмешательство Сергеича (Сергей Кошонин), спонсора боксёра Олега Волка (Максим Ханжов). У Александра, делавшего ставку на спортивную карьеру сына, и с другими взрослыми детьми проблемы: дочь Лиза (Марина Даминева) вопреки запрету отца и брата встречается с бандитом по кличке Бандерас (Сергей Колос), а сын Валентин болезненно переживает развод и своё положение отца-одиночки. Чтобы собрать необходимую сумму, отец отправляет сына участвовать в коммерческих боях. Астахов-старший не знает, что сыну там отведена лишь роль статиста. Но Денис привык побеждать, а не проигрывать по заказу в третьем раунде. Главное же испытание главного героя ждёт впереди: он узнаёт, что его отец и любимая жена – любовники.

По словам Макара Запорожского, зрителя ожидает «история про семейные ценности и драмы, происходящие внутри этой семьи. На долю близких людей выпали сложные жизненные испытания и перипетии. Съёмки были сложными не только эмоционально, но и физически – я никогда в жизни не занимался боксом. Сначала я брал уроки бокса в Москве, но и по приезду в Питер, где проходили съёмки, продолжил тренироваться. За время съёмок научился прыгать на скакалке как Сильвестр Сталлоне. Да и вообще полюбил бокс, начал обращать внимание на все детали и понял насколько всё это сложно. С тех пор даже не могу позволить себе пропустить боксёрские бои: слежу, смотрю, болею и люблю».

Макар Запорожский стал боксёром
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Съёмки драмы проходили в Санкт-Петербурге, в исторической части города и на его окраинах. Узнаваемые виды северной столицы предстанут с неожиданной стороны: так, некоторые сцены боксёрских поединков снимались в доме композиторов, где специально был установлен настоящий ринг. По сюжету «Дом Астаховых» находится на окраине у озера: чтобы локация максимально соответствовала сценарию, художник-постановщик Леонид Карпов построил настоящий пирс размером 36 квадратных метров и переоборудовал летнюю террасу. В массовых сценах приняли участие насколько сотен человек. Также задействованы реальные боксёры.

«В сериале есть сцена, когда мой герой после большого перерыва приходит к тренеру и просит поставить против Дениса своего лучшего боксёра. И этого боксёра играл профессиональный спортсмен, который ни разу не снимался и готовился к чемпионату России. Такой хороший, добрый парень, отличный боксёр. Перед мотором он мне на ухо сказал: "Слушай, Макарыч, я волнуюсь, имей ввиду", я его попытался успокоить, сказав: "Да не волнуйся, схема отработана, мы репетировали, так что всё будет хорошо". И мы начали снимать сцену. И он мне как засандалил, что я чуть не отключился. И тут я понял, что значит, когда человек волнуется: я даже не успел понять, откуда мне прилетело, вроде бы закрываешься руками, а тут бах и всё. Инстинкт боксёрский, по всей видимости, годами вырабатывается», – рассказал Запорожский.
версия для печати
Ссылки по теме
Макар Запорожский и Роман Курцын вышли на ринг
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Сергей БыстрицкийКирилл ВараксаСергей ВинокуровМарина ДаминеваМакар ЗапорожскийЛеонид КарповСергей КолосСергей КошонинРоман КурцынКирилл ПолухинВиктория РоманенкоСильвестр СталлонеОлег ФоминМаксим ХанжовАлександр Яцко
фильмы
Проспект Обороны

фотографии >>
Макар Запорожский стал боксёром фотографии
Макар Запорожский стал боксёром фотографии
Макар Запорожский стал боксёром фотографии
Макар Запорожский стал боксёром фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Меримсон
9 марта ушла из жизни актриса Марина Меримсон.
Валентина Савицкая
9 марта ушла солистка оперы Валентина Савицкая.
Макс фон Сюдов
8 марта ушёл из жизни актёр Макс фон Сюдов.
Владимир Михайловский
8 марта ушёл из жизни актёр Владимир Михайловский.

День рождения >>

Татьяна Аксюта
Наталия Антонова
Елена Аросьева
Валентина Лукащук
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Альфред Абель
Джейсон Бидж
Хенрик Биста
Марина Дельтерм
Лайза Миннелли
Аарон Экхарт
Хуан Эспанталеон
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Секта
мистика, фильм ужасов
Италия, 2019
Бладшот
боевик, драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2020
Счастье в конверте
мелодрама, семейное кино
Россия, 2020
Услышь меня
драма, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Хороший доктор
комедия
Франция, 2019
Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен