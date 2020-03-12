Макар Запорожский стал боксёром

По сюжету Денис Астахов (Запорожский) на глазах у отца Александра (Фомин), жены Наташи (Романенко) и брата Валентина (Курцын) ввязывается в драку накануне важного боя за звание чемпиона Санкт-Петербурга. Федерация решает отменить бой. Урегулировать ситуацию может только взятка спортивному чиновнику и вмешательство Сергеича (Сергей Кошонин), спонсора боксёра Олега Волка (Максим Ханжов). У Александра, делавшего ставку на спортивную карьеру сына, и с другими взрослыми детьми проблемы: дочь Лиза (Марина Даминева) вопреки запрету отца и брата встречается с бандитом по кличке Бандерас (Сергей Колос), а сын Валентин болезненно переживает развод и своё положение отца-одиночки. Чтобы собрать необходимую сумму, отец отправляет сына участвовать в коммерческих боях. Астахов-старший не знает, что сыну там отведена лишь роль статиста. Но Денис привык побеждать, а не проигрывать по заказу в третьем раунде. Главное же испытание главного героя ждёт впереди: он узнаёт, что его отец и любимая жена – любовники.
По словам Макара Запорожского, зрителя ожидает «история про семейные ценности и драмы, происходящие внутри этой семьи. На долю близких людей выпали сложные жизненные испытания и перипетии. Съёмки были сложными не только эмоционально, но и физически – я никогда в жизни не занимался боксом. Сначала я брал уроки бокса в Москве, но и по приезду в Питер, где проходили съёмки, продолжил тренироваться. За время съёмок научился прыгать на скакалке как Сильвестр Сталлоне. Да и вообще полюбил бокс, начал обращать внимание на все детали и понял насколько всё это сложно. С тех пор даже не могу позволить себе пропустить боксёрские бои: слежу, смотрю, болею и люблю».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Съёмки драмы проходили в Санкт-Петербурге, в исторической части города и на его окраинах. Узнаваемые виды северной столицы предстанут с неожиданной стороны: так, некоторые сцены боксёрских поединков снимались в доме композиторов, где специально был установлен настоящий ринг. По сюжету «Дом Астаховых» находится на окраине у озера: чтобы локация максимально соответствовала сценарию, художник-постановщик Леонид Карпов построил настоящий пирс размером 36 квадратных метров и переоборудовал летнюю террасу. В массовых сценах приняли участие насколько сотен человек. Также задействованы реальные боксёры.
«В сериале есть сцена, когда мой герой после большого перерыва приходит к тренеру и просит поставить против Дениса своего лучшего боксёра. И этого боксёра играл профессиональный спортсмен, который ни разу не снимался и готовился к чемпионату России. Такой хороший, добрый парень, отличный боксёр. Перед мотором он мне на ухо сказал: "Слушай, Макарыч, я волнуюсь, имей ввиду", я его попытался успокоить, сказав: "Да не волнуйся, схема отработана, мы репетировали, так что всё будет хорошо". И мы начали снимать сцену. И он мне как засандалил, что я чуть не отключился. И тут я понял, что значит, когда человек волнуется: я даже не успел понять, откуда мне прилетело, вроде бы закрываешься руками, а тут бах и всё. Инстинкт боксёрский, по всей видимости, годами вырабатывается», – рассказал Запорожский.