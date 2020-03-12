Павел Чинарёв раскроет преступление в виртуальной реальности

Сюжет ленты развернётся вокруг виртуальных приключений от компании «Новая жизнь», предлагающей свести счёты с боссом, отправиться в экстремальное путешествие, пойти на свидание и многое другое, но не в реальности, а при помощи VR. Смелые и яркие приключения игроков неожиданно прерываются их ожившими страхами. Под подозрением группа антивиртов. В причастности к группе подозревается и сотрудница компании. К расследованию приступает сотрудник отдела виртуальной полиции. Но каждый новый шаг в расследовании заставляет его усомниться в границах между виртуальным и реальным, по-новому взглянуть на ситуацию и саму «Новую жизнь», превращая из следователя в главного подозреваемого.
«Жизнь не стоит на месте, технологии развиваются, это нормально. Мне показалось интересным порассуждать о том, какой баланс между реальным и виртуальным важен. Для меня этот фильм – во многом вызов, я впервые работаю в жанре фантастики. Но фантастика – это лишь форма. В первую очередь, всегда интересны герои, их развитие, их взаимоотношения. Поэтому для меня эта картина – прежде всего история о людях, пусть и живущих в фантастическом мире. Мы хотим рассказать её в увлекательном и занимательном формате, чтобы зритель, который придёт посмотреть фильм, интересно провёл время, с удовольствием следя за героями, но, выйдя из кинотеатра, задумался о том, что для него действительно важно», – рассказал режиссёр и сценарист фильма.
фото: пресс-служба кинокомпании CineLab
«Мы собрали отличную творческую команду проекта, талантливый актёрский состав. Дмитрию Алейникову и Дмитрию Константинову удалось создать действительно хороший сценарий. Прежде всего это, конечно, фантастика – костюмы, декорации, эффекты моментально перенесут зрителя в будущее, в котором эмоции от виртуальных приключений – практически единственное развлечение людей. Далёкое ли это будущее, и где грань между реальным и виртуальным – зритель решит для себя сам. Ну и, конечно, здесь есть любовь – самая настоящая, не виртуальная», – отметил продюсер фильма Денис Глинский.
По словам Павла Чинарёва, ему «пришло приглашение попробоваться на роль брата главного героя. Я даже несколько расстроился, ведь после прочтения сценария мне очень понравилась именно роль главного героя – Михаила. Его личность неоднозначна, за ним интересно следить как за персонажем, который меняется в процессе фильма. Я предложил режиссёру в качестве эксперимента записать пробы на Михаила. И так случилось, что эти пробы были утверждены. Каждый раз, когда я прихожу на площадку, я с интересом рассматриваю декорации, которые построили художники, сразу же представляю, как буду органично существовать в этой реальности. Будет здорово, если зритель, который посмотрит фильм, скажет, что именно так он представлял быт, транспорт, коммуникации будущего. Мы не снимаем кино про некое абстрактное будущее, мы снимаем фильм про, как мне кажется, не далёкий завтрашний день. Но будущее с таким уходом в виртуальную реальность я не принимаю. И я готов бороться с его наступлением как минимум посредством исполнения своей роли».
фото: пресс-служба кинокомпании CineLab
«Мне кажется, что будущее, в котором живут персонажи фильма, вполне вероятно, учитывая растущее в наше время количество виртуальных способов ухода от реальности, – считает исполнительница роли Вики Вера Колесникова. – Лично я, как и моя героиня, чувствую потребность в живом общении, настоящих эмоциях и чувствах и ощущаю усталость от цифровых технологий. Это одна из первых моих больших ролей в кино. Мне повезло работать с таким интересным сценарием, чутким режиссёром, с такими замечательными партнёрами и с такой профессиональной командой, которая меня очень поддерживает».