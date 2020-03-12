«Тихое место 2» и «Форсаж 9» стали жертвами коронавируса

Ещё две кинопремьеры пострадали от коронавируса. Имена жертв — «Тихое место 2
» и «Форсаж 9
». Об этом сообщают Deadline
и Variety
.
Paramount сняла с европейского проката продолжение хоррора Джона Красински
, при этом не озвучив новую дату релиза. Судьба российского проката фильма пока неизвестна.
фото: «Тихое место 2»
Что касается очередного сиквела «Форсажа
», то студия Universal Pictures перенесла его премьеру на год вперёд, c 22 мая 2020-го на 2 апреля 2021-го.
Всего на данный момент уже четыре картины, по прокату которых ударила вспышка Covid-19. Ранее были отложены релизы второго «Кролика Питера
» и фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать
»