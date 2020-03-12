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«Тихое место 2» и «Форсаж 9» стали жертвами коронавируса

12 марта
2020 год

Новости кино >>
12 марта 2020
Ещё две кинопремьеры пострадали от коронавируса. Имена жертв — «Тихое место 2» и «Форсаж 9». Об этом сообщают Deadline и Variety.

Paramount сняла с европейского проката продолжение хоррора Джона Красински, при этом не озвучив новую дату релиза. Судьба российского проката фильма пока неизвестна.

«Тихое место 2» и «Форсаж 9» стали жертвами коронавируса
фото: «Тихое место 2»

Что касается очередного сиквела «Форсажа», то студия Universal Pictures перенесла его премьеру на год вперёд, c 22 мая 2020-го на 2 апреля 2021-го.

Всего на данный момент уже четыре картины, по прокату которых ударила вспышка Covid-19. Ранее были отложены релизы второго «Кролика Питера» и фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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