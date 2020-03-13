«Мулан» и «Новые мутанты» лишились дат релизов из-за коронавируса

Коронавирус продолжает вводить коррективы в релизную сетку голливудских блокбастеров. Следом за MGM, Sony, Paramount и Universal последовал Disney.
Согласно Deadline
, компания решила не выпускать в мировой прокат игровую версию мультфильма «Мулан
», кинокомикс «Новые мутанты
» и хоррор Скотта Купера
«Оленьи рога
». Если у первых двух были даты российского релиза — 26 марта и 2 апреля, то выход последнего, по данным IMDb
, был запланирован лишь в некоторых европейских странах, включая Литву и Болгарию. В настоящий момент Disney изучает обстановку и решает, когда безопаснее всего выпустить свои фильмы.
Сильнее всего перенос премьеры ударит по многострадальному комиксу Джоша Буна
, чей выход отменяли из-за производственного ада три раза. Изначально его планировали выпустить 13 апреля 2018-го, затем 22 февраля 2019-го и 2 августа того же года. Так что теперь кинопрокатная судьба хоррора под большим вопросом.
Ранее из-за вспышки Covid-19 были отложены премьеры картин «Тихое место 2
», «Форсаж 9
», «Кролик Питер 2
» и «Не время умирать
».