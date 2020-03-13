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«Мулан» и «Новые мутанты» лишились дат релизов из-за коронавируса

13 марта
2020 год

Новости кино >>
13 марта 2020
Коронавирус продолжает вводить коррективы в релизную сетку голливудских блокбастеров. Следом за MGM, Sony, Paramount и Universal последовал Disney.

Согласно Deadline, компания решила не выпускать в мировой прокат игровую версию мультфильма «Мулан», кинокомикс «Новые мутанты» и хоррор Скотта Купера «Оленьи рога». Если у первых двух были даты российского релиза — 26 марта и 2 апреля, то выход последнего, по данным IMDb, был запланирован лишь в некоторых европейских странах, включая Литву и Болгарию. В настоящий момент Disney изучает обстановку и решает, когда безопаснее всего выпустить свои фильмы.

«Новые мутанты»

Сильнее всего перенос премьеры ударит по многострадальному комиксу Джоша Буна, чей выход отменяли из-за производственного ада три раза. Изначально его планировали выпустить 13 апреля 2018-го, затем 22 февраля 2019-го и 2 августа того же года. Так что теперь кинопрокатная судьба хоррора под большим вопросом.

Ранее из-за вспышки Covid-19 были отложены премьеры картин «Тихое место 2», «Форсаж 9», «Кролик Питер 2» и «Не время умирать».
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«Мулан» и «Новые мутанты» лишились дат релизов из-за коронавируса фотографии
«Мулан»
«Мулан» и «Новые мутанты» лишились дат релизов из-за коронавируса фотографии
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