Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать»

Для пятого «Крика
» найдены режиссёры. Постановку доверят создателям умопомрачительной хоррор-комедии «Я иду искать
» Мэтту Беттинелли-Олпину
и Тайлеру Джиллетту
, уверяет The Wrap
.
До сих пор неизвестно, будет ли это перезапуск или сиквел. Вернутся ли к своим ролям Нив Кэмпбелл
, Дэвид Аркетт
и Кортни Кокс
, также остаётся тайной за семью печатями. Съёмки начнутся в мае, если не помешает коронавирус.
Культовая хоррор-серия появилась на свет в 1996-м благодаря ныне покойному Уэсу Крэйвену
и Кевину Уильямсону
, выступающему исполнительным продюсером новой картины. В 2011-м на больших экранах появился «Крик 4
», а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV
. Крэйвена не стало
в конце августа 2015-го.