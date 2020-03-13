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Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать»

13 марта
2020 год

Новости кино >>
13 марта 2020
Для пятого «Крика» найдены режиссёры. Постановку доверят создателям умопомрачительной хоррор-комедии «Я иду искать» Мэтту Беттинелли-Олпину и Тайлеру Джиллетту, уверяет The Wrap.

Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать»
фото: joblo.com

До сих пор неизвестно, будет ли это перезапуск или сиквел. Вернутся ли к своим ролям Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс, также остаётся тайной за семью печатями. Съёмки начнутся в мае, если не помешает коронавирус.

Культовая хоррор-серия появилась на свет в 1996-м благодаря ныне покойному Уэсу Крэйвену и Кевину Уильямсону, выступающему исполнительным продюсером новой картины. В 2011-м на больших экранах появился «Крик 4», а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV. Крэйвена не стало в конце августа 2015-го.
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Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать» фотографии
Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать» фотографии
«Я иду искать»
Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать» фотографии
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