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В сериале по The Last of Us зазвучит музыка Густаво Сантаолальи

13 марта
2020 год

Новости кино >>
13 марта 2020
Музыку к телевизионной адаптации культовой игры The Last of UsОдни из нас») напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья, сообщает Collider.

Густаво Сантаолалья
фото: magzter.com

За производство сериала возьмутся канал HBO и Sony Pictures Television. Шоураннером назначен автор «Чернобыля» Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и поможет со сценарием. Это будет первый телесериал Sony Pictures Television.

В приключенческом боевике, вышедшем в 2013-м для консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой. Суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.



В грядущей экранизации, возможно, будет затронут и сюжет сиквела игры, который стартует на PS4 29 мая текущего года. Правда, для этого первый сезон телешоу должен понравиться публике и получить хорошие рейтинги.
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