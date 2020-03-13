В сериале по The Last of Us зазвучит музыка Густаво Сантаолальи

За производство сериала возьмутся канал HBO и Sony Pictures Television. Шоураннером назначен автор «Чернобыля» Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и поможет со сценарием. Это будет первый телесериал Sony Pictures Television.
В приключенческом боевике, вышедшем в 2013-м для консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой. Суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
В грядущей экранизации, возможно, будет затронут и сюжет сиквела игры, который стартует на PS4 29 мая текущего года. Правда, для этого первый сезон телешоу должен понравиться публике и получить хорошие рейтинги.