В сериале по The Last of Us зазвучит музыка Густаво Сантаолальи

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13 марта Назван кандидат на пост заместителя министра культуры Им может стать 46-летний бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов.

13 марта Режиссёрами нового «Крика» назначены создатели хоррор-комедии «Я иду искать» До сих пор неизвестно, что ожидает зрителей: сиквел или перезапуск.

13 марта «Мулан» и «Новые мутанты» лишились дат релизов из-за коронавируса Disney повременит с мировым прокатом своих картин.