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Назван кандидат на пост заместителя министра культуры

13 марта
2020 год

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13 марта 2020
Пост заместителя министра культуры может занять 46-летний бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов. Имя кандидата раскрыли «Ведомости».

Максим Ксензов
фото: ru.wikipedia

Чиновнику поручат отвечать за цифровизацию, кинематографию и библиотеки, но официального назначения пока не было. Впрочем, согласно «Ведомостям», Ксензов принял участие «в совещании у премьера Михаила Мишустина с заместителями министерств и ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию», которое состоялось 12 марта. В списке участников, опубликованном на сайте правительства, он числится в качестве заместителя директора бывшего департамента проектной деятельности правительства и кандидата на должность заместителя министра культуры.

В январе текущего года ведомство возглавила Ольга Любимова, работавшая при Владимире Мединском директором департамента кинематографии. Сам Мединский после ухода с поста министра культуры стал помощником Президента РФ Владимира Путина. Первым заместителем министра культуры РФ назначен Сергей Обрывалин.
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