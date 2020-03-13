Назван кандидат на пост заместителя министра культуры

Пост заместителя министра культуры может занять 46-летний бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов
. Имя кандидата раскрыли «Ведомости
».
Чиновнику поручат отвечать за цифровизацию, кинематографию и библиотеки, но официального назначения пока не было. Впрочем, согласно «Ведомостям», Ксензов принял участие «в совещании у премьера Михаила Мишустина с заместителями министерств и ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию»
, которое состоялось 12 марта. В списке участников, опубликованном на сайте правительства, он числится в качестве заместителя директора бывшего департамента проектной деятельности правительства и кандидата на должность заместителя министра культуры.
В январе текущего года ведомство возглавила Ольга Любимова
, работавшая при Владимире Мединском
директором департамента кинематографии. Сам Мединский после ухода с поста министра культуры стал
помощником Президента РФ Владимира Путина
. Первым заместителем министра культуры РФ назначен Сергей Обрывалин
.