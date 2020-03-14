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Disney приостановил съемки ремейка «Русалочки» и триллера Гильермо дель Торо из-за коронавируса

14 марта
2020 год

Новости кино >>
14 марта 2020
Из-за эпидемии коронавируса Disney приостановил работу над уже запущенными проектами, среди которых ремейк «Русалочки», триллер Гильермо дель Торо «Аллея Кошмаров», историческая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» и другие киноленты, сообщает The Hollywood Reporter.

Disney приостановил съемки ремейка «Русалочки» и триллера Гильермо дель Торо из-за коронавируса
фото: paradoks.net.pl

«Несмотря на то, что на наших площадках нет подтвержденных случаев заражения Covid-19, ввиду сложившейся ситуации в мире и в интересах актеров и всей съемочной группы мы приняли решение приостановить производство некоторых фильмов на короткий срок. Мы будем следить за ситуацией и перезапустим проекты как можно скорее», – заявил представитель киностудии.

Сиквел фильма «Дорогая, я уменьшил детей» и экранизация «Питер и Венди» Дэвида Лоури находились на ранних стадиях разработки. А производство «Русалочки» Роба Маршалла заморозили после девяти съемочных дней в Лондоне. Это решение было приятно Disney через день после переноса релиза «Мулан».

Кроме того, в Австралии была приостановлена работа над фильмом Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», так как режиссёр Дестин Креттон временно находится в изоляции согласно рекомендациям врача. Он решил пройти тест на коронавирус, так как недавно стал отцом.
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