ревью

Новости кино Disney приостановил съемки ремейка «Русалочки» и триллера Гильермо дель Торо из-за коронавируса В числе «пострадавших» также «Последняя дуэль» Ридли Скотта и «Питер и Венди» Дэвида Лоури.

Ролики фильмов «Заклятье. Дом 32». Трейлер №2 Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов.

Лайфстайл СМИ: Бен Аффлек встречается с Аной де Армас Актеры заигрались в любовь

Лайфстайл Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина Внучка Чаплина впервые вручала награду российскому актеру

Лайфстайл Скарлетт Йоханссон не хотела быть «Черной Вдовой» История Наташи Романофф могла остаться нерассказанной

Ролики фильмов «Мышеловка для кота» Трое разных людей объединяются в попытке получить по миллиону долларов.

Новости театра «Гоголь-центр» отправлен на карантин Из-за коронавируса все артисты и сотрудники театра, вернувшиеся из Берлина, находятся в самоизоляции в течение 14 дней.

Обзор сериалов История ужаса: 10 важнейших хоррор-сериалов Как жанр менялся и менял телевидение

Ролики фильмов «Горы, солнце и любовь» Фоторепортёр отправляется в Армению на поиски отца-художника.

Спутник телезрителя «Дурак»: Некому березу заломати 13 марта, 20:55, TV1000 Русское кино