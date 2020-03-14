Disney приостановил съемки ремейка «Русалочки» и триллера Гильермо дель Торо из-за коронавируса

«Несмотря на то, что на наших площадках нет подтвержденных случаев заражения Covid-19, ввиду сложившейся ситуации в мире и в интересах актеров и всей съемочной группы мы приняли решение приостановить производство некоторых фильмов на короткий срок. Мы будем следить за ситуацией и перезапустим проекты как можно скорее», – заявил представитель киностудии.
Кроме того, в Австралии была приостановлена работа над фильмом Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», так как режиссёр Дестин Креттон временно находится в изоляции согласно рекомендациям врача. Он решил пройти тест на коронавирус, так как недавно стал отцом.