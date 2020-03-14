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На Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения будут вручены три спецприза

14 марта
2020 год

Новости кино >>
14 марта 2020
24 марта станут известны обладатели наград от Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В этом году в рамках VIII национальной Премии АПКиТ будут вручены три спецприза – «За создание наиболее благоприятных условий для съемок», «За многолетнюю верность сериалам» и «За расширение границ», сообщают организаторы.

На Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения будут вручены три спецприза
фото: Пресс-служба АПКиТ

Обсуждение номинантов на специальный приз проходит в открытом режиме на общем собрании всех членов АПКиТ. Каждый продюсер вправе выдвинуть на рассмотрение коллег какое-либо событие в индустрии или отметить чей-либо вклад в ее развитие.

Чтобы определить победителей в основных номинациях, жюри голосует по постоянным категориям. В их числе – «Лучшая докудрама», которой не было в прошлом году из-за недобора кандидатов. Голосование проходит в два тура, а итоги подсчета голосов – имена лауреатов – продюсеры узнают вместе с гостями мероприятия.

Напомним, что на звание лучшего сериала (не более 24 эпизодов) претендуют «Ростов» Павла Дроздова, «Шифр» Веры Сторожевой, «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемию» Павла Костомарова. В номинацию «Лучший сериал (более 24 серий)» включены «Великолепная пятёрка», «Мухтар. Новый след» и «След». За звание «лучшего мини-сериала (1-4 серии)» поборются «Батальон» Алексея Быстрицкого, «Не ждали» Виктора Мережко и «Чистая психология» Сергея Лялина. Егор БарановГоголь»), Сергей ГинзбургОтчим»), Борис Хлебников и Павел Костомаров претендуют на титул выдающегося режиссёра. «Дылда» Кантемира Балагова, «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко номинированы как лучшие игровые фильмы.

Главная актерская награда может достаться Александру ПалюТоля-робот»), Кириллу Кяро («Эпидемия») или Александру Робаку («Шторм»). А за звание лучшей актрисы поборются Анна Михалкова («Шторм»), Виктория Исакова («Эпидемия») и Любовь АксёноваБывшие»).
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