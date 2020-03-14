На Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения будут вручены три спецприза

24 марта станут известны обладатели наград от Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В этом году в рамках VIII национальной Премии АПКиТ будут вручены три спецприза – «За создание наиболее благоприятных условий для съемок», «За многолетнюю верность сериалам» и «За расширение границ», сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба АПКиТ
Обсуждение номинантов на специальный приз проходит в открытом режиме на общем собрании всех членов АПКиТ. Каждый продюсер вправе выдвинуть на рассмотрение коллег какое-либо событие в индустрии или отметить чей-либо вклад в ее развитие.
Чтобы определить победителей в основных номинациях, жюри голосует по постоянным категориям. В их числе – «Лучшая докудрама», которой не было в прошлом году из-за недобора кандидатов. Голосование проходит в два тура, а итоги подсчета голосов – имена лауреатов – продюсеры узнают вместе с гостями мероприятия.