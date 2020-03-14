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Дарья Волга и Прохор Дубравин найдут свою любовь

14 марта
2020 год

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14 марта 2020
В Киеве начались съемки четырехсерийной мелодрамы «После зимы» с Дарьей Волгой и Прохором Дубравиным, сообщает пресс-служба телеканала «Украина», который занимается производством картины.

Дарья Волга и Прохор Дубравин найдут свою любовь
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Главная героиня сериала – 45-летняя Ольга – переживает «черную полосу» в жизни. Ее увольняют из клиники, где она проработала много лет. Затем героиня узнает, что муж Петр ей изменяет, одна из ее дочек беременна, а другая – собирается стать актрисой, вместо поступления в медицинский. Однако Ольга не сразу замечает, что в ее жизни уже появился человек, который поможет ей справиться со всеми трудностями. И то событие, которое казалось началом всех неприятностей, окажется счастливым и подарит ей новую любовь.

«Это оптимистическая история о том, что никогда не надо отчаиваться. Нельзя сдаваться, надо доверять Вселенной, жизни, людям, и действовать. Да, на главную героиню Ольгу сваливаются проблемы – и семейные, и профессиональные. Но она не сидит, сложа руки, и полностью меняет жизнь к лучшему. Наш фильм о том, что это вполне реально!» – утверждает режиссер Алина Бухтиярова.

Помимо Волги и Дубравина, в сериале сыграют Сергей Коршиков, Анна Сердюк, Полина Носыхина, Елена Светлицкая, Максим Девизоров, Наталья Дорошенко, Татьяна Юрикова и другие.
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