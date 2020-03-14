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Центр документального кино ушел на карантин

14 марта
2020 год

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14 марта 2020
Центр документального кино (ЦДК) объявил о двухнедельном карантине, став первым кинотеатром в России, который приостановил работу из-за коронавируса. Об этом сообщила основатель ЦДК Софья Капкова.

Центр документального кино ушел на карантин
фото: cdkino.ru

«Мы не поддаемся панике, но, учитывая, как складывается ситуация во всем мире, предлагаем соблюдать необходимые меры безопасности. Деньги за ранее приобретенные билеты будут полностью возвращены. Мы очень любим кино и свою работу, но здоровье и благополучие зрителей и сотрудников всегда у нас в приоритете», – сказано в сообщении.

Команда ЦДК предлагает найти фильмы из репертуара кинотеатра на онлайн-платформе Nonfiction.film. Там можно посмотреть такие ленты как «Русские грузины. Фильм первый», «Варда глазами Аньес», «Хроники ртути», «Сорокин Трип» и другие.
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