«Утро Родины» штормит

Победители третьего фестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» объявлены на торжественной церемонии закрытия, состоявшейся в ледовом дворце «Кристалл» Южно-Сахалинска.
фото: пресс-служба фестиваля
Абсолютным триумфатором фестиваля стал сериал Бориса Хлебникова «Шторм», собравший сразу пять наград: приз за лучший сценарий (Наталия Мещанинова, Степан Девонин), приз за лучшую женскую роль (Анна Михалкова), приз за лучшую мужскую роль (Александр Робак), приз за лучшую режиссуру (Борис Хлебников) и Гран-при фестиваля. Актёр Александр Робак, получая приз за режиссёра, сказал только три слова: «Боря! Я счастлив».
Сериалы «Эпидемия» и «Жуки» получили по две награды. «Эпидемия» выиграла приз зрительских симпатий, а оператор фильма, Давид Хайзников был отмечен призом за лучшую операторскую работу. Награду за лучшую мужскую роль второго плана за работу в «Жуках» получил Максим Лагашкин, а режиссер Константин Смирнов удостоился специального упоминания жюри.
Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта в рамках реализации национального проекта «Культура», при поддержке Правительства Сахалинской области, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Министерства культуры РФ.