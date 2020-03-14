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«Утро Родины» штормит

14 марта
2020 год

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14 марта 2020
Победители третьего фестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» объявлены на торжественной церемонии закрытия, состоявшейся в ледовом дворце «Кристалл» Южно-Сахалинска.

«Утро Родины» штормит
фото: пресс-служба фестиваля

Абсолютным триумфатором фестиваля стал сериал Бориса Хлебникова «Шторм», собравший сразу пять наград: приз за лучший сценарий (Наталия Мещанинова, Степан Девонин), приз за лучшую женскую роль (Анна Михалкова), приз за лучшую мужскую роль (Александр Робак), приз за лучшую режиссуру (Борис Хлебников) и Гран-при фестиваля. Актёр Александр Робак, получая приз за режиссёра, сказал только три слова: «Боря! Я счастлив».

Сериалы «Эпидемия» и «Жуки» получили по две награды. «Эпидемия» выиграла приз зрительских симпатий, а оператор фильма, Давид Хайзников был отмечен призом за лучшую операторскую работу. Награду за лучшую мужскую роль второго плана за работу в «Жуках» получил Максим Лагашкин, а режиссер Константин Смирнов удостоился специального упоминания жюри.

«Утро Родины» штормит
фото: пресс-служба фестиваля

Лучшей актрисой второго плана признана Анна Котова-Дерябина, за роль в сериале «Учителя». Лучшей музыкой к фильму стала работа композитора Антона ШварцаМосгаз. Новое дело майора Черкасова»).

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта в рамках реализации национального проекта «Культура», при поддержке Правительства Сахалинской области, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Министерства культуры РФ.
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