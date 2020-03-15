Бандитский шик, берега жанра и острые козырьки: съемки сериала «За час до рассвета»

Непримечательное с виду здание сложно принять за съемочный павильон: группу кинематографистов выдают только припаркованные рядом гримвагены, где расположились артисты. Работают они почти что под прикрытием, точно как главные герои сериала – сотрудники послевоенной милиции. Вместе с завербованными «урками» они обдумывают план действий на конспиративной квартире. Съемочное помещение оформлено с бандитским шиком – темно-бордовые обои, лампы с изящными тканевыми абажурами и роскошный гарнитур стульев, на которых, кажется, и сидеть как-то неприлично, слишком они музейные. А для криминальных авторитетов – самое то. К тому же они собираются знатно покутить в местном ресторане, чтобы заявить о себе и подобраться к главному городскому преступнику по кличке Клещ.
Приказ о поимке опасного бандита пришел сверху. Операцией руководит майор Шумейко (Константин Хабенский). По словам режиссера, это очень сложный и противоречивый персонаж. Шумейко – человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач он добивается любой ценой, не случайно ему дали прозвище «Сатана». Такая объемность персонажей сериала размывает границы жанра. «За час до рассвета» не укладывается в классическое определение триллера или исторической драмы.
фото: Киностудия МИМ
«Сегодня нужен более современный язык. Зритель хочет видеть и мелодраму, и драму, и криминал, и детектив, и эротический триллер – я называю это "берега жанра". Наша история двухформатная: для платформы more.tv будет более откровенный вариант, а для телеканала НТВ, где премьера состоится чуть позже, – более скромный. В сериале будет достаточно любовных историй и откровенных сцен. Однако главная составляющая – расследование», – рассказывает режиссер Игорь Зайцев.
В этом расследовании важную роль играет лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский), который берется реализовать план своего начальника майора Шумейко. Вместе с напарницей Ольгой (Алёна Михайлова) Журавлев работает под прикрытием, чтобы поймать бандита Клеща. Однако милиционер в исполнении Бурковского – это далеко не образцовый и правильный герой «комсомольского вида», ведь он в первую очередь – живой человек со своими плюсами и минусами.
«Наш сериал не похож на драмы о войне со знакомой интонацией, когда ты знаешь заранее, как это будет играться. Здесь абсолютно другие визуальные и костюмные решения, которых не могло быть в то время. Это фантастический реализм, как мне кажется», – говорит Бурковский.
фото: Киностудия МИМ
С помощью разных стилистических решений создатели условно разделяют «урок» и милиционеров под прикрытием, хотя спутать представителей таких разных социальных групп довольно сложно. Первые, «дыша духами и туманами», а если буквально – дымом сигарет, держатся и говорят совсем иначе. Так в речи интеллигентного преступника по кличке Граф (Артур Ваха) забавным образом высокопарные фразы соединяются с блатным жаргоном. Бандиты сами по себе невероятно любопытные и колоритные персонажи. Они много шутят как в сериале, так и на съемочной площадке. Персонаж Вахи – художник с аристократическими корнями. После революции он не уехал как остальные дворяне и оказался в сумасшедшем круговороте событий. Чтобы выжить, стал рисовать то, за что люди платили деньги, – фальшивые документы, деньги и даже продовольственные карточки. Напарником Графа станет «урка» по кличке Буян, образ которого на экране воплотит Артур Смольянинов.
Для главных героев специально отшили все костюмы, включая обувь. Была поставлена задача найти образы, максимально раскрывающие характер роли, даже если вещи персонажа не принадлежали конкретной исторической эпохе. Грим актеров также отвечает всем требованиям современности. И так как в сериале не обойдется без экшн-сцен и драк, самым сложным в этом плане стало пробивание руки одного из персонажей. Необычные и яркие решения ждут зрителей в сценах, снятых в борделе.
фото: Киностудия МИМ
Гример призналась, что, придумывая прическу и макияж для отчаянной сотрудницы милиции Ольги (Михайлова), она в первую очередь вдохновлялась самой актрисой, а уже потом обращалась к классическим советским кинолентам – «Место встречи изменить нельзя» и «ТАСС уполномочен заявить…». К слову о референсах проекта, одним из низ стал британский сериал «Острые козырьки» о криминальном мире Бирмингема 1920-х годов.
К западной драме отсылают будущие локации в Твери, где будут проходит съемки натуры, так как действие сериала разворачивается в летнее время. Это будут невысокие исторические здания из красного кирпича. Внутри интерьеры, напротив, нарочито помпезные, в какой-то степени невообразимые для 1946-го.
«Нас могут обвинять в том, что какие-то вещи не точны с исторической точки зрения, мол все было не так. Но в этом намного больше правды. "Так" должно быть так про другое – про человеческие взаимоотношения. А если визуальный контекст тебе помогает это ощутить, то это действительно интересно», – уверен Андрей Бурковский.