Объявлены номинанты анимационной премии «Икар»

В эту субботу в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
были объявлены номинанты национальной анимационной премии «Икар»
, VI церемония вручения которой состоится 8 апреля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщают организаторы мероприятия.
На звание лучшего фильма претендуют «Дочь» Дарьи Кащеевой
, которая в этом году была номинирована на «Оскар», а также «7 козлят» Марины Карповой
, «Анна, Кошки-мышки» Варвары Яковлевой
, «Баба Яга и малышка» Евгении Голубевой
и «Бабочки» Елизаветы Хломовой
. Среди анимационных лент в прокате приз могут получить «Иван-Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова
и Дарины Шмидт
, «Большое путешествие» Василия Ровенского
, «Волки и овцы: Ход свиньей» Владимира Николаева
, «Два хвоста» Натальи Ниловой
и «Урфин Джюс возвращается» Федора Дмитриева
. В категории «Стартап» заявлены работа Джангира Сулейманова «Академия косми. Космическая прогулка»
и анимация Дениса Воронина «Андрюша»
, а также «Бурдашев. Бурдашев в кино» Кирилла Данильченко
, «Волк наоборот. Клов» Ирины Эльшанской
и лента Алексея Бондаря «Волшебная кухня. Китайские палочки»
.
Сразу в двух номинациях – за сценарную и режиссерскую работу – представлены Константин Бронзит
(«Он неможет жить без космоса»
), Наталья Мирзоян
(«Привет, бабульник!»
), Александр Васильев
(«Здравствуйте, родные») и Сергей Капков
(«7 козлят»). Конкуренцию им составят Варвара Яковлева и Дарья Кащеева. В категории «Дело» призом могут отметить работу Русланы Мирзаалиевой «Дичь»
, которая является клипом на песню Ивана Дорна
. Помимо ленты Мирзаалиевой, за награду поборются «Bathwell in clerkentime» Алексея Будовского
, «Очки» Константина Голубков
а, «С точки зрения музея» Платона Инфанте
и «Шумная мелодия»
, над которой работали режиссеры Максим Куликов
и Ирина Борисенко
.
В почетной номинации «Мастер» отмечен Леонид Носырев
– заслуженный деятель искусств России, режиссер мультфильмов «Антошка»
, «Два веселых гуся»
, «Волшебное кольцо»
, «Вершки и корешки»
и многих других. Продюсером года назван один из создателей сериала «Три кота» Артем Васильев
.
Премия была основана в 2014 году и вручается ежегодно 8 апреля – в День российской анимации. Ее директором является кинопродюсер Александр Герасимов
. Лауреатов «Икара» определяет экспертный совет, избранный всеобщим голосованием анимационного сообщества.