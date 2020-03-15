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Объявлены номинанты анимационной премии «Икар»

15 марта
2020 год

Новости кино >>
15 марта 2020
В эту субботу в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино были объявлены номинанты национальной анимационной премии «Икар», VI церемония вручения которой состоится 8 апреля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщают организаторы мероприятия.

Объявлены номинанты анимационной премии «Икар»
фото: animaprize.ru

На звание лучшего фильма претендуют «Дочь» Дарьи Кащеевой, которая в этом году была номинирована на «Оскар», а также «7 козлят» Марины Карповой, «Анна, Кошки-мышки» Варвары Яковлевой, «Баба Яга и малышка» Евгении Голубевой и «Бабочки» Елизаветы Хломовой. Среди анимационных лент в прокате приз могут получить «Иван-Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова и Дарины Шмидт, «Большое путешествие» Василия Ровенского, «Волки и овцы: Ход свиньей» Владимира Николаева, «Два хвоста» Натальи Ниловой и «Урфин Джюс возвращается» Федора Дмитриева. В категории «Стартап» заявлены работа Джангира Сулейманова «Академия косми. Космическая прогулка» и анимация Дениса Воронина «Андрюша», а также «Бурдашев. Бурдашев в кино» Кирилла Данильченко, «Волк наоборот. Клов» Ирины Эльшанской и лента Алексея Бондаря «Волшебная кухня. Китайские палочки».

Сразу в двух номинациях – за сценарную и режиссерскую работу – представлены Константин Бронзит («Он неможет жить без космоса»), Наталья Мирзоян («Привет, бабульник!»), Александр Васильев («Здравствуйте, родные») и Сергей Капков («7 козлят»). Конкуренцию им составят Варвара Яковлева и Дарья Кащеева. В категории «Дело» призом могут отметить работу Русланы Мирзаалиевой «Дичь», которая является клипом на песню Ивана Дорна. Помимо ленты Мирзаалиевой, за награду поборются «Bathwell in clerkentime» Алексея Будовского, «Очки» Константина Голубкова, «С точки зрения музея» Платона Инфанте и «Шумная мелодия», над которой работали режиссеры Максим Куликов и Ирина Борисенко.

В почетной номинации «Мастер» отмечен Леонид Носырев – заслуженный деятель искусств России, режиссер мультфильмов «Антошка», «Два веселых гуся», «Волшебное кольцо», «Вершки и корешки» и многих других. Продюсером года назван один из создателей сериала «Три кота» Артем Васильев.

Премия была основана в 2014 году и вручается ежегодно 8 апреля – в День российской анимации. Ее директором является кинопродюсер Александр Герасимов. Лауреатов «Икара» определяет экспертный совет, избранный всеобщим голосованием анимационного сообщества.
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Большое путешествиеВершки и корешкиВесёлая карусельВолки и Овцы: Ход свиньёйВолшебная кухняВолшебное кольцоДва хвостаДочьИван Царевич и Серый Волк-4Он не может жить без космосаПривет, бабульник!Три котаУрфин Джюс возвращается

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