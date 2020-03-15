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«Бэтмен» и «Локи» пострадали из-за коронавируса

15 марта
2020 год

Новости кино >>
15 марта 2020
Вслед за Disney студия Warner Bros. приостановила съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном на две недели из-за эпидемии коронавируса, сообщает Variety.

«Бэтмен» и «Локи» пострадали из-за коронавируса
фото: variety.com

По информации издания, студия Marvel также решила отложить съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат», релиз которого был запланирован на август 2020-го. Еще в числе «пострадавших» оказались «Локи» с Томом Хиддлстоном и «Ванда/Вижн». Эти проекты уже находились в производстве.

Ранее Universal заморозил производство фильма «Мир Юрского периода: Доминион». А Sony – ленты «Соловей» (The Nightingale) с Дакотой и Эль Фаннинг и фантастического сериала «Колесо времени» (The Wheel of Time). Кроме того, Netflix поставил на паузу четвертый сезон «Очень странных дел», а FX приостановил съемки «Фарго».
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