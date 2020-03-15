«Бэтмен» и «Локи» пострадали из-за коронавируса

Вслед за Disney
студия Warner Bros. приостановила съемки нового «Бэтмена»
с Робертом Паттинсоном
на две недели из-за эпидемии коронавируса
, сообщает Variety
.
По информации издания
, студия Marvel также решила отложить съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат»
, релиз которого был запланирован на август 2020-го. Еще в числе «пострадавших» оказались «Локи»
с Томом Хиддлстоном
и «Ванда/Вижн»
. Эти проекты уже находились в производстве.
Ранее Universal заморозил производство фильма «Мир Юрского периода: Доминион»
. А Sony – ленты «Соловей»
(The Nightingale) с Дакотой
и Эль Фаннинг
и фантастического сериала «Колесо времени»
(The Wheel of Time). Кроме того, Netflix поставил на паузу четвертый сезон «Очень странных дел»
, а FX приостановил съемки «Фарго»
.