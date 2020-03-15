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Дочь Сильвестра Сталлоне снимется в триллере с Меган Фокс и Брюсом Уиллисом

15 марта
2020 год

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15 марта 2020
Дочь Сильвестра Сталлоне – актриса и модель Систин Сталлоне – присоединилась к съемкам сериала «Полночь в поле» (Midnight In The Switchgrass), где главные роли исполнят Меган Фокс и Брюс Уиллис, сообщает Deadline.

Дочь Сильвестра Сталлоне снимется в триллере с Меган Фокс и Брюсом Уиллисом
фото: kino-teatr.ru

По сюжету агент ФБР (Фокс) и офицер из Флориды (Эмиль Хирш) объединяются для расследования ряда нераскрытых преступлений. Вместе они должны остановить виновного, пока тот не нашел новую жертву. В триллере Уиллис сыграет напарника героини Фокс, агента ФБР. В актерский состав также вошли американский певец Колсон Бейкер и актеры Лукас Хаас, Майкл Бич, Кэйтлин Кармайкл и Уэлкер Уайт.

Сериал станет режиссерским дебютом Рэндолла Эмметта, который спродюсировал более 100 картин, в числе которых «Ирландец» Мартина Скорсезе. Съемки триллера стартовали на этой неделе в Пуэрто-Рико.
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