Дочь Сильвестра Сталлоне снимется в триллере с Меган Фокс и Брюсом Уиллисом

Дочь Сильвестра Сталлоне
– актриса и модель Систин Сталлоне
– присоединилась к съемкам сериала «Полночь в поле»
(Midnight In The Switchgrass), где главные роли исполнят Меган Фокс
и Брюс Уиллис
, сообщает Deadline
.
По сюжету агент ФБР (Фокс) и офицер из Флориды (Эмиль Хирш
) объединяются для расследования ряда нераскрытых преступлений. Вместе они должны остановить виновного, пока тот не нашел новую жертву. В триллере Уиллис сыграет напарника героини Фокс, агента ФБР. В актерский состав также вошли американский певец Колсон Бейкер
и актеры Лукас Хаас
, Майкл Бич
, Кэйтлин Кармайкл
и Уэлкер Уайт
.
Сериал станет режиссерским дебютом Рэндолла Эмметта
, который спродюсировал более 100 картин, в числе которых «Ирландец» Мартина Скорсезе
. Съемки триллера стартовали на этой неделе в Пуэрто-Рико.