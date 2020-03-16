Premier открыл бесплатный доступ к своим сериалам

С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями холдинга «Газпром-медиа», стал доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру.
фото: кадр из сериала «Домашний арест»
«Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдёт незаметно и станет приятным», — комментирует пресс-служба Premier.
Таким образом, пользователи во всём мире смогут бесплатно смотреть все уникальные проекты Premier. Это эксклюзивные сериалы видеоплатформы, среди которых «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта», последние сезоны популярных реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты, а также недавно добавленные онлайн трансляции телеканалов НТВ и «Матч!Страна». Для того, чтобы получить бесплатный доступ, достаточно пройти регистрацию и обновить приложение Premier до самой последней версии в AppStore/Google Play, а также в Smart TV LG Store или Samsung в разделе Apps.
фото: кадр из сериала «Дылды»
Примеру Premier последовал и more.tv. Согласно пресс-службе онлайн-сервиса, принадлежащего «Национальной Медиа Группе», его контент в рамках социальной акции в поддержку домашних карантинов и кампании по борьбе с коронавирусом Sidimdoma станет доступным для просмотра бесплатно, включая премиальный контент, ранее доступный только по платной подписке — премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный раздел. Чтобы получить бесплатный доступ на месяц, любому пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте и ввести в своём личном кабинете промокод SIDIMDOMA. Кроме того, бесплатный доступ к подписке и контенту more.tv будет открыт в видеосервисе Wink от «Ростелекома».
C 17 марта Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» предоставит всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент.
Как отмечает пресс-служба видеосервиса, зрителям станут доступны «Притяжение», «Лёд», «Лето», «Лови момент» и другие фильмы. Дети смогут посмотреть подборку доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов, включая «Машу и медведя», «Смешариков» и «Friends: Подружки супер-герои». Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране.