Лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля стала «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера

Гран-при юбилейного XXV Открытого Российского фестиваля анимационного кино
, завершившегося в Суздале, получила «Хозяйка медной горы
» Дмитрия Геллера
. Специальных призов удостоены «Боксбалет
» Антона Дьякова
, ставший также победителем голосования в мобильном приложении, и «Уточка и кенгуру
» Елизаветы Скворцовой
. Итоги смотра опубликованы на его официальном сайте
.
Лучшим полнометражным мультфильмом признан «Иван Царевич и Серый Волк-4
» Константина Феоктистова
, дипломом «за чуткое и бережное отношение к своему бренду и к его аудитории»
отмечен фильм Василия Бедошвили
, Ивана Пшонкина
и Олега Ужинова
«Фиксики против кработов
». Среди короткометражных работ победу одержала картина Константина Бронзита
«Он не может жить без космоса
», а фильму Натальи Мирзоян
«Привет, бабульник!
» вручили диплом «за графический дизайн»
и приз мэтров имени Татарского.
В категории «Лучший сериал» победила «Галеротерапия
» Алексея Лебедева
из цикла «Пиратская школа
», а дипломом с формулировкой «за просвещение как приключение»
отмечено «Тайное знание
» Романа Трамвая
из цикла «Катя и Эф. Куда угодно дверь
». Приз за лучшую работу в прикладной анимации достался ленте Платона Инфанте
«С точки зрения музея
», дипломы в данной категории получили «Дичь
» Русланы Мирзаалиевой
(«за виртуозное использование всей гаммы выразительных средств ради высокой цели»
) и «Ролики для Центра славянской письменности "Слово"
» Алексея Ермолаева
(«за важный разговор с аудиторией на равных на родном языке»
).
Среди фильмов для детей лучшей стала работа Марины Карповой
«7 козлят
», а дипломом «за ёмкое воплощение темы судьбы»
отмечена картина Марии Сосниной
и Михаила Алдашина
«Принцесса и бандит
». «Пастухам облаков
» Евгения Фадеева
достался диплом в категории «Лучший фильм-дебют» с формулировкой «за метеорологическую атмосферу»
.
Лучшим студенческим фильмом названа лента Саши Деевой
«Как говорил мой дед
», а дипломами отмечены «Селезень, верёвочка и жёлудь
» Алины Титоренко
(«за достоверность магии»
) и «Мальчик, который кричал
» Марии Серебряковой
(«за очарование простодушия»
). Приз от Reed MIDEM – сертификат на участие в международном рынке развлекательного контента для детей и юношества MIPJunior – вручили сериалу «Волшебная кухня
». Александр Свирский
за картину «Мой галактический двойник Галактион
» получил приз от Гильдии кинокритиков, а фильм Анны Мальгиновой
«Курица-помада считалочки
» удостоен приза «Фортуна».