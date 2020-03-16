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Лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля стала «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера

16 марта
2020 год

Новости кино >>
16 марта 2020
Гран-при юбилейного XXV Открытого Российского фестиваля анимационного кино, завершившегося в Суздале, получила «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера. Специальных призов удостоены «Боксбалет» Антона Дьякова, ставший также победителем голосования в мобильном приложении, и «Уточка и кенгуру» Елизаветы Скворцовой. Итоги смотра опубликованы на его официальном сайте.


Лучшим полнометражным мультфильмом признан «Иван Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова, дипломом «за чуткое и бережное отношение к своему бренду и к его аудитории» отмечен фильм Василия Бедошвили, Ивана Пшонкина и Олега Ужинова «Фиксики против кработов». Среди короткометражных работ победу одержала картина Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», а фильму Натальи Мирзоян «Привет, бабульник!» вручили диплом «за графический дизайн» и приз мэтров имени Татарского.

В категории «Лучший сериал» победила «Галеротерапия» Алексея Лебедева из цикла «Пиратская школа», а дипломом с формулировкой «за просвещение как приключение» отмечено «Тайное знание» Романа Трамвая из цикла «Катя и Эф. Куда угодно дверь». Приз за лучшую работу в прикладной анимации достался ленте Платона Инфанте «С точки зрения музея», дипломы в данной категории получили «Дичь» Русланы Мирзаалиевой («за виртуозное использование всей гаммы выразительных средств ради высокой цели») и «Ролики для Центра славянской письменности "Слово"» Алексея Ермолаева («за важный разговор с аудиторией на равных на родном языке»).


Среди фильмов для детей лучшей стала работа Марины Карповой «7 козлят», а дипломом «за ёмкое воплощение темы судьбы» отмечена картина Марии Сосниной и Михаила Алдашина «Принцесса и бандит». «Пастухам облаков» Евгения Фадеева достался диплом в категории «Лучший фильм-дебют» с формулировкой «за метеорологическую атмосферу».

Лучшим студенческим фильмом названа лента Саши Деевой «Как говорил мой дед», а дипломами отмечены «Селезень, верёвочка и жёлудь» Алины Титоренко («за достоверность магии») и «Мальчик, который кричал» Марии Серебряковой («за очарование простодушия»). Приз от Reed MIDEM – сертификат на участие в международном рынке развлекательного контента для детей и юношества MIPJunior – вручили сериалу «Волшебная кухня». Александр Свирский за картину «Мой галактический двойник Галактион» получил приз от Гильдии кинокритиков, а фильм Анны Мальгиновой «Курица-помада считалочки» удостоен приза «Фортуна».
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Волшебная кухняИван Царевич и Серый Волк-4Мой галактический двойник ГалактионОн не может жить без космосаПривет, бабульник!Фиксики против кработов

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