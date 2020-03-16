Не стало аниматора Алексея Туркуса

Не стало обладателя премий «Ника», «Золотой орёл» и гран-при Суздальского фестиваля, российского режиссёра-мультипликатора, сценариста и аниматора Алексея Туркуса
. Ему было 64 года. Печальную новость сообщил в социальной сети Facebook Павел Шведов
.
По данным сайта Аниматор.ру
, Алексей Михайлович Туркус
родился в Москве 6 декабря 1955
года. С 1972-го по 1978-й учился в Московском Архитектурном Институте, а с 1982-го по 1984-й – на ВКСР в мастерской Фёдора Хитрука
и Романа Качанова
. Работал архитектором в МосПромПроекте и преподавал архитектурное проектирование в МАРХИ. С 1985-го по 1998-й – режиссёр «Союзмультфильма», затем перешёл на киностудию «Аргус», где проработал до 2006-го.
Снимал рисованные фильмы. Долгое время тесно сотрудничал с Василием Кафановым
и Алексеем Шелмановым
. Среди его работ – «Медвежуть
», «Случаи
», «Весёлая карусель
», «Переменка
», «Лягушка
», «Optimus mundus 26. Бронепоезд
», «Иван и Митрофан в кино
», «Буревестник
», «Иван и Митрофан в больнице
», «Заснеженный всадник
» и «Суета сует
». Последним фильмом для режиссёра стала картина «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова
», созданная им в 2018-м.