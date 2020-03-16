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Не стало аниматора Алексея Туркуса

16 марта
2020 год

Новости кино >>
16 марта 2020
Не стало обладателя премий «Ника», «Золотой орёл» и гран-при Суздальского фестиваля, российского режиссёра-мультипликатора, сценариста и аниматора Алексея Туркуса. Ему было 64 года. Печальную новость сообщил в социальной сети Facebook Павел Шведов.

Не стало аниматора Алексея Туркуса
фото: regnum.ru

По данным сайта Аниматор.ру, Алексей Михайлович Туркус родился в Москве 6 декабря 1955 года. С 1972-го по 1978-й учился в Московском Архитектурном Институте, а с 1982-го по 1984-й – на ВКСР в мастерской Фёдора Хитрука и Романа Качанова. Работал архитектором в МосПромПроекте и преподавал архитектурное проектирование в МАРХИ. С 1985-го по 1998-й – режиссёр «Союзмультфильма», затем перешёл на киностудию «Аргус», где проработал до 2006-го.

Снимал рисованные фильмы. Долгое время тесно сотрудничал с Василием Кафановым и Алексеем Шелмановым. Среди его работ – «Медвежуть», «Случаи», «Весёлая карусель», «Переменка», «Лягушка», «Optimus mundus 26. Бронепоезд», «Иван и Митрофан в кино», «Буревестник», «Иван и Митрофан в больнице», «Заснеженный всадник» и «Суета сует». Последним фильмом для режиссёра стала картина «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова», созданная им в 2018-м.
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