«Ведьмак» и «Властелин колец» отправлены в отпуск из-за коронавируса

Съёмки большинства американских сериалов приостановлены
из-за эпидемии коронавируса. Среди новых жертв — «Ведьмак
», «Властелин колец
», «Орвилл
», «Рассказ служанки
», «Поза
» и «Империя
», уверяет Deadline
.
Создатели телешоу отправлены
на двухнедельный карантин, который, в зависимости от ситуации, может быть продлён.
Стало также известно, что Warner Bros. поставила
на паузу производство фэнтези «Фантастические твари и где они обитают 3
» и «Короля Ричарда
» с Уиллом Смитом
. Приостановлена
работа и над «Самаритянином
» с Сильвестром Сталлоне
, над которым работала студия MGM. А Netflix отправил
домой создателей всех своих сериалов и фильмов, включая «Ведьмака» и «Красное уведомление
» с Дуэйном Джонсоном
, Галь Гадот
и Райаном Рейнольдсом
.
Вспышка Covid-19 отразилась в Северной Америке и на прокате. Согласно THR
, кассовые сборы на прошедших выходных оказались наименьшими за последние 20 лет. При этом лидером остался мультфильм Pixar «Вперёд
», которому в мировом прокате удалось собрать лишь 100 миллионов долларов, что является наихудшим показателем для студии.