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«Ведьмак» и «Властелин колец» отправлены в отпуск из-за коронавируса

16 марта
2020 год

Новости кино >>
16 марта 2020
Съёмки большинства американских сериалов приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Среди новых жертв — «Ведьмак», «Властелин колец», «Орвилл», «Рассказ служанки», «Поза» и «Империя», уверяет Deadline.

Создатели телешоу отправлены на двухнедельный карантин, который, в зависимости от ситуации, может быть продлён.

«Ведьмак» и «Властелин колец» отправлены в отпуск из-за коронавируса
фото: edition.cnn

Стало также известно, что Warner Bros. поставила на паузу производство фэнтези «Фантастические твари и где они обитают 3» и «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом. Приостановлена работа и над «Самаритянином» с Сильвестром Сталлоне, над которым работала студия MGM. А Netflix отправил домой создателей всех своих сериалов и фильмов, включая «Ведьмака» и «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом.

Вспышка Covid-19 отразилась в Северной Америке и на прокате. Согласно THR, кассовые сборы на прошедших выходных оказались наименьшими за последние 20 лет. При этом лидером остался мультфильм Pixar «Вперёд», которому в мировом прокате удалось собрать лишь 100 миллионов долларов, что является наихудшим показателем для студии.
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