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Повторный прокат «Курьера» перенесли на неопределённый срок

16 марта
2020 год

Новости кино >>
16 марта 2020
«Курьер» Карена Шахназарова стал первым отечественным релизом, отменённым из-за эпидемии коронавируса. Как сообщается на сайте журнала «Искусство кино», повторный прокат картины решено перенести на неопределённый срок «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».


«Деньги за уже приобретённые билеты будут возвращены в ближайшее время, информация об обновлённых датах повторного проката появится в социальных сетях журнала. Чтобы оформить возврат билета, нужно обратиться в кинотеатр напрямую. Журнал "Искусство кино" приносит извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.

Кроме того, о временном приостановлении продажи электронных билетов объявил и московский кинотеатр «Иллюзион», пообещав, что будет «радовать подписчиков интересным контентом в социальных сетях».
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