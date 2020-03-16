Повторный прокат «Курьера» перенесли на неопределённый срок

«Курьер
» Карена Шахназарова
стал первым отечественным релизом, отменённым из-за эпидемии коронавируса. Как сообщается
на сайте журнала «Искусство кино», повторный прокат картины решено перенести на неопределённый срок «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой»
.
«Деньги за уже приобретённые билеты будут возвращены в ближайшее время, информация об обновлённых датах повторного проката появится в социальных сетях журнала. Чтобы оформить возврат билета, нужно обратиться в кинотеатр напрямую. Журнал "Искусство кино" приносит извинения за возможные неудобства», —
говорится в сообщении.
Кроме того, о временном приостановлении продажи электронных билетов объявил и московский кинотеатр «Иллюзион», пообещав, что будет «радовать подписчиков интересным контентом в социальных сетях»
.