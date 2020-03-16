Москва закрывается на карантин

В Москве все массовые уличные мероприятия (в помещениях — с участием более 50 человек) временно запрещаются до 10 апреля, следует из указа мэра Сергея Собянина
«О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», опубликованного в блоге
главы столицы.
«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно», –
говорится в документе.
Ранее Собянин был назначен руководителем рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом России Владимиром Путиным
, опубликовано на сайте Кремля
.