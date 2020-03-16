«Ника» перенесена на осень

Церемония награждения лауреатов национальной кинопремии «Ника» не состоится в Москве 29 марта. Победителей объявят осенью, уточняет ТАСС
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«Мы обсуждали ситуацию с Андроном Кончаловским. Все пришли к выводу, что мы не можем рисковать. С нашими академиками, телевидением, прессой, гостями церемония проводится при участии 1,7 тыс. человек. Все мы надеемся, что осенью, в октябре, проведём церемонию. У нас всё готово. Жалко, что это всё переносится, но с таким вирусом не поспоришь», –
цитирует агентство художественного руководителя премии Юлия Гусмана
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Ранее стало известно, что в соответствии с указом мэра Сергея Собянина «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» в столице все массовые уличные мероприятия (в помещениях — с участием более 50 человек) временно запрещаются до 10 апреля.
Первыми ласточками карантина стали отмена повторного проката «Курьера
» Карена Шахназарова
и приостановление продажи электронных билетов, о котором объявил московский кинотеатр «Иллюзион». Кроме того, своевременно обеспечили безопасность своих зрителей и сотрудников «Гоголь-центр
» и Центр документального кино (ЦДК).