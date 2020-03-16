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Коронавирус дошёл до российского проката: отменены «На острие» и Sheena667

16 марта
2020 год

Новости кино >>
16 марта 2020
Sheena667 Григория Добрыгина выбыл из графика мартовских релизов.

Sheena667
фото: пресс-служба компании A-One Films

«Мы переносим выпуск фильма Sheena667 и отменяем его показы в марте 2020. Новая дата выхода в прокат фильма будет объявлена позднее. Берегите себя!», – говорится в сообщении пресс-службы компании A-One Films.

«На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской также переносится, сообщили в компании «Централ Партнершип». Кроме того, ЦПШ пока отменила запланированный на 1 апреля релиз комедии «Непосредственно Каха».

Кино-Театр.Ру продолжает следить за изменениями в прокате.
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