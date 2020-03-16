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Вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения не состоится

16 марта
2020 год

Новости кино >>
16 марта 2020
Церемония вручения VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая должна была состояться в Москве 24 марта, отменяется, сообщает пресс-служба ассоциации.

Вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения не состоится
фото: Пресс-служба АПКиТ

«О своих дальнейших шагах – будет ли перенесено мероприятие или в ближайшее время раскрыт список лауреатов – АПКиТ объявит отдельным сообщением, после того, как продюсеры, возглавляющие кинокомпании, которые входят в Ассоциацию, примут решение. Напомним, что сегодня АПКиТ объединяет 35 крупнейших российских производителей аудиовизуального контента», – отмечает пресс-служба.

Сегодня, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в связи с распространение коронавируса, «запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе, в сфере культуры с числом участников более 50 человек единовременно». На церемонии АПКиТ, как уточняет пресс-служба, ожидалось порядка 600 гостей – продюсеры, режиссеры, актеры, представители телевидения, шоу-бизнеса, а также первые лица отраслевых ведомств и ряда регионов, где развито кинопроизводство.

Ранее о переносе своей церемонии сообщил и оргкомитет российской кинопремии «Ника». Ее лауреатов должны были объявить 29 марта.

Кроме того, об изменениях планов начали сообщать отечественные прокатчики. Так, «Искусство кино» перенесло повторный прокат «Курьера», компания A-One – релиз дебютной полнометражной картины Григория Добрыгина Sheena667, а «Централ Партнешип» – спортивно драмы «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова.
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