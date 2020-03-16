Вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения не состоится

Церемония вручения VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая должна была состояться в Москве 24 марта, отменяется, сообщает пресс-служба ассоциации.
фото: Пресс-служба АПКиТ
«О своих дальнейших шагах – будет ли перенесено мероприятие или в ближайшее время раскрыт список лауреатов – АПКиТ объявит отдельным сообщением, после того, как продюсеры, возглавляющие кинокомпании, которые входят в Ассоциацию, примут решение. Напомним, что сегодня АПКиТ объединяет 35 крупнейших российских производителей аудиовизуального контента», – отмечает пресс-служба.
Сегодня, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в связи с распространение коронавируса, «запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе, в сфере культуры с числом участников более 50 человек единовременно». На церемонии АПКиТ, как уточняет пресс-служба, ожидалось порядка 600 гостей – продюсеры, режиссеры, актеры, представители телевидения, шоу-бизнеса, а также первые лица отраслевых ведомств и ряда регионов, где развито кинопроизводство.
Ранее о переносе своей церемонии сообщил и оргкомитет российской кинопремии «Ника». Ее лауреатов должны были объявить 29 марта.