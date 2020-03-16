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Ассоциация владельцев кинотеатров не собирается закрывать залы и не исключает отказа от онлайн-продаж билетов

16 марта
2020 год

Новости кино >>
16 марта 2020
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, что составляет более 50% коммерческого кинопоказа в стране, выступила с открытым письмом онлайн-видеосервисам.

Ассоциация владельцев кинотеатров не собирается закрывать залы и не исключает отказа от онлайн-продаж билетов
фото: www.facebook.com/cinemaowner

«В это сложное для всех, специализирующихся на организации досуга компаний, во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса, кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров не закрываются на карантин, но принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности зрителей с учетом всех ограничений, установленных органами власти, демонстрируют, как премьерные фильмы, так и, благодаря поддержке компаний-дистрибьюторов, и фильмы повторного репертуара», – отмечается в письме.

Однако члены Ассоциации считают, что «некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили «карантин» для традиционных кинотеатров, и пользуясь таким маркетинговым приемом стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы». И эти призывы АВК считает недопустимыми.

«В связи с чем кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров, считают возможным для себя прекратить онлайн-продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими вышеописанные маркетинговые кампании. А также оставляют за собой право отказа от демонстрации в кинотеатрах Ассоциации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется в онлайн-видеосервисах, пользующихся сложившимся положением в ущерб российскому кинотеатральному показу», – подчеркивается в письме.

Ранее о бесплатном доступе к своему контенту объявили российские платформы Premier, more.tv, КиноПоиск HD и Wink от «Ростелекома».

При этом в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение любых мероприятий численностью более 50 человек – пока до 10 апреля. Этот запрет уже сказался на столичных театрах – почти все отменили свои спектакли и собираются возвращать деньги за билеты, часть постановок зрители при этом смогут посмотреть онлайн.

Московские кинотеатры в большинстве своем пока продолжают работать, однако крупные сети принимают решение не продавать более 50 билетов на один сеанс. На карантин ушли Центр документального кино и Центральный дом кинематографистов. Ситуация с коронавирусом уже внесла корректировки и в график релизов.
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