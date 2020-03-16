Ассоциация владельцев кинотеатров не собирается закрывать залы и не исключает отказа от онлайн-продаж билетов

анонс

Будет ли перенесено мероприятие или продюсеры решат просто огласить результаты, станет известно позднее.

Вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения не состоится

Вероятно, это только первые жертвы пандемии. Список обновляется.

Коронавирус дошёл до российского проката: отменены «На острие» и Sheena667

Церемония награждения лауреатов национальной кинопремии не состоится в Москве 29 марта.

16 марта

Москва закрывается на карантин

Все массовые уличные мероприятия (в помещениях — с участием более 50 человек) временно запрещаются до 10 апреля.