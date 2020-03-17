Мюзикл «Кошки» признали худшим фильмом на «Золотой малине»

Мюзикл Тома Хупера «Кошки»
стал лидером по числу наград на 40-й премии «Золотая малина»
. Об этом организаторы мероприятия сообщили на официальном сайте
, так как церемония награждения была отменена из-за короновируса.
«Кошки» стали «лучшими» в шести номинациях, в числе которых худший фильм, режиссер, сценарий и экранное сочетание. Актеры второго плана Ребел Уилсон
и Джеймс Корден
также стали лауреатами премии.
Среди исполнителей главных ролей не повезло Джону Траволта
(«Фанат»
) и Хиллари Дафф
(«Призраки Шэрон Тейт»
). «Рэмбо: Последняя кровь»
с Сильвестром Сталлоне
был отмечен как худший сиквел. Лента также получила награду в номинации «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью», где в числе номинантов неожиданно оказался «Джокер» Тодда Филлипса
.
В этом году искупить «киногрехи» смог Эдди Мёрфи
, сыграв в ленте «Меня зовут Долемайт»
. В 2010-м на «Золотой малине» он был признан худшим актером десятилетия за роль в фильме «Приключения Плуто Нэша»
.