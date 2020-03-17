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Мюзикл «Кошки» признали худшим фильмом на «Золотой малине»

17 марта
2020 год

Новости кино >>
17 марта 2020
Мюзикл Тома Хупера «Кошки» стал лидером по числу наград на 40-й премии «Золотая малина». Об этом организаторы мероприятия сообщили на официальном сайте, так как церемония награждения была отменена из-за короновируса.

Мюзикл «Кошки» признали худшим фильмом на «Золотой малине»
фото: razzies.com

«Кошки» стали «лучшими» в шести номинациях, в числе которых худший фильм, режиссер, сценарий и экранное сочетание. Актеры второго плана Ребел Уилсон и Джеймс Корден также стали лауреатами премии.

Среди исполнителей главных ролей не повезло Джону Траволта («Фанат») и Хиллари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»). «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне был отмечен как худший сиквел. Лента также получила награду в номинации «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью», где в числе номинантов неожиданно оказался «Джокер» Тодда Филлипса.

В этом году искупить «киногрехи» смог Эдди Мёрфи, сыграв в ленте «Меня зовут Долемайт». В 2010-м на «Золотой малине» он был признан худшим актером десятилетия за роль в фильме «Приключения Плуто Нэша».
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