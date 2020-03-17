Премьера «Троллей» состоится одновременно и в кинотеатрах, и онлайн

ревью

Лайфстайл Ангелы Джонни: Ванесса Паради выступила против Эмбер Хёрд Ванесса назвала обвинения Эмбер против Деппа ложными

Новости театра Спектакль Егора Перегудова «Один день в Макондо» стал «Гвоздем сезона» Церемония вручения театральной премии состоялась 16 марта в Центре «На Страстном».

Новости кино Кинотеатры сети «Москино» закрыты на карантин Средства за приобретенные билеты будут возвращены.

Новости театра «Золотая маска» отменила все спектакли в рамках фестиваля Причиной стал указ о запрете проведения массовых мероприятий до 10 апреля из-за коронавируса.

Новости кино Вручение анимационной премии «Икар» перенесено на октябрь Церемония состоится в Международный день анимации.

Спутник телезрителя «Русский бес»: Макабрический фильм-матрешка Григория Константинопольского В ночь с 17 на 18 марта, 00:25, TV1000 Русское кино

Обзор сериалов Пока все дома: 20 новых российских сериалов смотреть онлайн бесплатно Стриминговые платформы Premier и more.tv открыли свободный доступ на время карантина

Ролики фильмов «Поймать Кайдаша». Трейлер на украинском языке История семьи простого украинца по мотивам классической повести.

Ролики фильмов «Жозе Моуринью» Документальный проект о том, как португальский тренер стал особенным в мире большого футбола.