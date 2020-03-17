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Премьера «Троллей» состоится одновременно и в кинотеатрах, и онлайн

17 марта
2020 год

Новости кино >>
17 марта 2020
В связи с сокращением сеансов или полным закрытием кинотеатров студия Universal Pictures приняла решение о том, что премьера мультфильма «Тролли: Мировой тур» состоится одновременно и в кинотеатрах, и онлайн, сообщает Variety. Как в России будет осуществляться релиз ленты, запланированный на 19 марта, еще не известно.

Премьера «Троллей» состоится одновременно и в кинотеатрах, и онлайн
фото: К/ф "Эмма"

А пока Universal выложит в сеть фильмы, которые уже стартовали в американском прокате. Ленты будут доступны на 48 часов за 19,99 доллара. Цифровой релиз хороров «Человек-невидимка» и «Охота», а также экранизации одноименного романа Джейн Остин «Эмма» должен состояться 20 марта. Такое решение было принято после того, в минувшие выходные кассовые сборы достигли низшей точки за последние 20 лет.

«В 2020-м Universal снова представит широкий выбор киноновинок. И вместо того, чтобы переносить премьеры, мы хотим дать нашим зрителям возможность посмотреть эти фильмы в комфортных для них условиях. Мы надеемся, что они по-прежнему будут ходить в кинотеатры, где это возможно, но в то же время понимаем, что для людей из разных уголков мира это становится все труднее», – заявил гендиректор NBCUniversal Джефф Шелл.
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