Екатерину Астахову подозревают в убийстве

По сюжету судьба Лизы Калининой (Астахова) была удручающей и серой – детский дом, кулинарное училище, работа в столовой и несчастливое замужество. Все изменилось в тот день, когда девушка получила письмо от родной матери, бросившей её в детском доме. Отцом Лизы оказался состоятельный бизнесмен Виктор Лозовский (Александр Кобзарь). Родители окружили героиню и её маленькую дочь Василису заботой и теплом. Но счастье длилось недолго: дом Лозовских ограбили, хозяев убили, а главной подозреваемой стала Лиза.