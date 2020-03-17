Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Екатерину Астахову подозревают в убийстве

17 марта
2020 год

Новости кино >>
17 марта 2020
Премьера четырехсерийной драмы «Виражи судьбы» с Екатериной Астаховой в главной роли состоится 28 марта на «России-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерину Астахову подозревают в убийстве
фото: К/ф "Виражи судьбы"

По сюжету судьба Лизы Калининой (Астахова) была удручающей и серой – детский дом, кулинарное училище, работа в столовой и несчастливое замужество. Все изменилось в тот день, когда девушка получила письмо от родной матери, бросившей её в детском доме. Отцом Лизы оказался состоятельный бизнесмен Виктор Лозовский (Александр Кобзарь). Родители окружили героиню и её маленькую дочь Василису заботой и теплом. Но счастье длилось недолго: дом Лозовских ограбили, хозяев убили, а главной подозреваемой стала Лиза.

Режиссером ленты выступил Максим Мехеда («Женские секреты», «По законам военного времени-2»). Помимо Астаховой и Кобзаря, сериале сыграли Михаил Гаврилов, Виктория Литвиненко, Денис Мартынов, Дарья Легейда, Артем Мяус и другие.
версия для печати
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Екатерина АстаховаМихаил Гаврилов (II)Александр КобзарьДарья ЛегейдаВиктория ЛитвиненкоДенис МартыновМаксим МехедаАртём Мяус
фильмы
Виражи судьбыЖенские секретыПо законам военного времени-2

анонс

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Игорь Арташонов
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Аристарх Ливанов
Виктор Мамаев
Игорь Озеров
Алла Туманян
Жозе Гарсиа
Лесли-Энн Даун
Роб Лоу
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
Габриэле Ферцетти
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
Верю в любовь
биография, драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Номер 1
Россия, 2020
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма
триллер, фильм ужасов
Индия, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен