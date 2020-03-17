Мари Ворожи стала советским адвокатом

23 марта на Первом канале состоится премьера сериала «Заступники» с Мари Ворожи, которая воплотит на экране образ молодого адвоката в период «оттепели», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба Первого канала
Действие драмы разворачивается в 1966 году. Амбициозный адвокат Нина Метлицкая (Мари Ворожи) берется за самые сложные дела, включая обвинения в диссидентстве. Девушке выпадает шанс перевестись из небольшой юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза. Теперь Нине предстоит доказать, что она оказалась на новом месте заслуженно. Среди подзащитных Метлицкой — вор в законе, цеховик-миллионер, меломан, обвиняемый в шпионаже, звезда кино, осужденная за убийство сожителя — вся история брежневского Союза.
Сериал снят по мотивам книги Дины Каминской «Записки адвоката» и основан на реальных судебных процессах знаменитых советских адвокатов. Созданию картины предшествовала серьезная подготовка, которой руководил режиссер Владимир Котт.
«У нас был консультант, который лично знал Дину Каминскую и до сих пор работает в адвокатской конторе №1. Он помнит все, даже уголовный кодекс тех времен, потому что он и сам из того времени. Конечно, мы отступали от реальных фактов. Уголовные дела оставались в неприкосновенности, а вот с диалогами мы работали. Это ведь не история Дины Каминской, это история системы, которая ломает человека, но не может сломать», — отметил Котт.
фото: Пресс-служба Первого канала
Антагониста адвоката Нины Метлицкой сыграл актер Игорь Гордин («Содержанки», «Операция «Сатана»). Его герой периодически возникает на пути Нины, ставит ей палки в колеса и всячески пытается ей противостоять. Как это часто бывает, вначале мужчина пытается ухаживать за симпатичной женщиной, а потом мстит за отказ.
«Люди «оттуда» отличались не только одеждой – хотя одежда на мне была полностью винтажной, из 60-х годов. Отличалось все, вплоть до манеры и скорости речи. В том, что картинка будет полностью соответствовать шестидесятым, большая заслуга Владимира Котта, потому что Володя – настоящий кинорежиссер. Он передает актеру полноту кино. Когда он с тобой работает, ты понимаешь, как это будет выглядеть на экране. А он видит все в целом: игру актеров, диалог, монтаж, он может объяснить, зачем ему нужен тот или иной план», — рассказал о работе над проектом Кирилл Гребенщиков, сыгравший в проекте мужа Нины Метлицкой.