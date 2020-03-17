Вручение анимационной премии «Икар» перенесено на октябрь

Церемония вручения национальной анимационной премии «Икар
», которая должна была состояться 8 апреля, перенесена на 28 октября, когда будет отмечаться Международный день анимации, она состоится там же – в Третьяковской галерее, сообщает оргкомитет премии. Такое решение было принято в связи с карантином, который введен в Москве.
На звание лучшего фильма в этом году претендуют «Дочь» Дарьи Кащеевой
, которая была номинирована на «Оскар», а также «7 козлят» Марины Карповой
, «Анна, Кошки-мышки» Варвары Яковлевой
, «Баба Яга и малышка» Евгении Голубевой
и «Бабочки» Елизаветы Хломовой
. Среди анимационных лент в прокате приз могут получить «Иван-Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова
и Дарины Шмидт
, «Большое путешествие» Василия Ровенского
, «Волки и овцы: Ход свиньей» Владимира Николаева
, «Два хвоста» Натальи Ниловой
и «Урфин Джюс возвращается» Федора Дмитриева
. В категории «Стартап» заявлены работа Джангира Сулейманова «Академия косми. Космическая прогулка»
и анимация Дениса Воронина «Андрюша»
, а также «Бурдашев. Бурдашев в кино» Кирилла Данильченко
, «Волк наоборот. Клов» Ирины Эльшанской
, лента Алексея Бондаря «Волшебная кухня. Китайские палочки»
и эпизод «Как подружиться со своей неудачей
» из сериала «Спойлы
», чьим автором идеи выступила Мария Терещенко
.
Сразу в двух номинациях – за сценарную и режиссерскую работу – представлены Константин Бронзит
(«Он не может жить без космоса»
), Наталья Мирзоян
(«Привет, бабульник!»
), Александр Васильев
(«Здравствуйте, родные») и Сергей Капков
(«7 козлят»). Конкуренцию им составляют Варвара Яковлева и Дарья Кащеева. В категории «Дело» призом могут отметить работу Русланы Мирзаалиевой «Дичь»
, которая является клипом на песню Ивана Дорна
. Помимо ленты Мирзаалиевой, за награду поборются «Bathwell in clerkentime» Алексея Будовского
, «Очки» Константина Голубкова
, «С точки зрения музея» Платона Инфанте
и «Шумная мелодия»
, над которой работали режиссеры Максим Куликов
и Ирина Борисенко
.
В почетной номинации «Мастер» будет отмечен Леонид Носырев
– заслуженный деятель искусств России, режиссер мультфильмов «Антошка»
, «Два веселых гуся»
, «Волшебное кольцо»
, «Вершки и корешки»
и многих других. Продюсером года назван один из создателей сериала «Три кота» Артем Васильев
.