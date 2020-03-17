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Вручение анимационной премии «Икар» перенесено на октябрь

17 марта
2020 год

Новости кино >>
17 марта 2020
Церемония вручения национальной анимационной премии «Икар», которая должна была состояться 8 апреля, перенесена на 28 октября, когда будет отмечаться Международный день анимации, она состоится там же – в Третьяковской галерее, сообщает оргкомитет премии. Такое решение было принято в связи с карантином, который введен в Москве.

Вручение анимационной премии «Икар» перенесено на октябрь

На звание лучшего фильма в этом году претендуют «Дочь» Дарьи Кащеевой, которая была номинирована на «Оскар», а также «7 козлят» Марины Карповой, «Анна, Кошки-мышки» Варвары Яковлевой, «Баба Яга и малышка» Евгении Голубевой и «Бабочки» Елизаветы Хломовой. Среди анимационных лент в прокате приз могут получить «Иван-Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова и Дарины Шмидт, «Большое путешествие» Василия Ровенского, «Волки и овцы: Ход свиньей» Владимира Николаева, «Два хвоста» Натальи Ниловой и «Урфин Джюс возвращается» Федора Дмитриева. В категории «Стартап» заявлены работа Джангира Сулейманова «Академия косми. Космическая прогулка» и анимация Дениса Воронина «Андрюша», а также «Бурдашев. Бурдашев в кино» Кирилла Данильченко, «Волк наоборот. Клов» Ирины Эльшанской, лента Алексея Бондаря «Волшебная кухня. Китайские палочки» и эпизод​ «Как подружиться со своей неудачей» из сериала «Спойлы», чьим​ автором идеи выступила Мария Терещенко.

Сразу в двух номинациях – за сценарную и режиссерскую работу – представлены Константин Бронзит («Он не может жить без космоса»), Наталья Мирзоян («Привет, бабульник!»), Александр Васильев («Здравствуйте, родные») и Сергей Капков («7 козлят»). Конкуренцию им составляют Варвара Яковлева и Дарья Кащеева. В категории «Дело» призом могут отметить работу Русланы Мирзаалиевой «Дичь», которая является клипом на песню Ивана Дорна. Помимо ленты Мирзаалиевой, за награду поборются «Bathwell in clerkentime» Алексея Будовского, «Очки» Константина Голубкова, «С точки зрения музея» Платона Инфанте и «Шумная мелодия», над которой работали режиссеры Максим Куликов и Ирина Борисенко.

В почетной номинации «Мастер» будет отмечен Леонид Носырев – заслуженный деятель искусств России, режиссер мультфильмов «Антошка», «Два веселых гуся», «Волшебное кольцо», «Вершки и корешки» и многих других. Продюсером года назван один из создателей сериала «Три кота» Артем Васильев.
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Объявлены номинанты анимационной премии «Икар»
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Большое путешествиеВершки и корешкиВолки и Овцы: Ход свиньёйВолшебная кухняВолшебное кольцоДва хвостаДочьИван Царевич и Серый Волк-4Он не может жить без космосаПривет, бабульник!Три котаУрфин Джюс возвращается

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