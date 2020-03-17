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Кинотеатры сети «Москино» закрыты на карантин

17 марта
2020 год

Новости кино >>
17 марта 2020
Сеть кинотеатров «Москино» временно приостановила свою работу в связи с угрозой распространения в Москве коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте сети.


«Москино» закрылся на карантин до 10 апреля согласно указу Мэра Москвы от 16 марта о запрете массовых мероприятий с участием более 50 человек. Деньги за билеты, приобретенные онлайн, вернутся на банковскую карту автоматически в течение 15 дней. Если билет был куплен в кассах, необходимо связаться с сотрудниками сети кинотеатров по телефону.
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