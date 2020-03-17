Кинотеатры сети «Москино» закрыты на карантин

Сеть кинотеатров «Москино»
временно приостановила свою работу в связи с угрозой распространения в Москве коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте
сети.
«Москино» закрылся на карантин до 10 апреля согласно указу
Мэра Москвы от 16 марта о запрете массовых мероприятий с участием более 50 человек. Деньги за билеты, приобретенные онлайн, вернутся на банковскую карту автоматически в течение 15 дней. Если билет был куплен в кассах, необходимо связаться с сотрудниками сети кинотеатров по телефону.