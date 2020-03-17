Федеральные учреждения культуры закрываются на карантин

Все федеральные учреждения культуры, включая галереи, театры, музеи, библиотеки, цирки и кинотеатры, закрываются на карантин в соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ, размещенном на официальном сайте ведомства. Пока не известно, как долго продлится запрет на допуск посетителей.
фото: life.ru
Всех сотрудников, по возможности, переведут на удаленный режим работы. Руководители федеральных учреждений должны отказаться от проведения ранее запланированных международных мероприятий на территории РФ, включая фестивали, выставки, конкурсы и форумы. В связи с отказом от приема иностранных делегаций сегодня стало известно об отмене Московского международного кинофестиваля. Кроме того, введен запрет на обслуживание посетителей в зданиях библиотек, которые обязаны обеспечить удаленный доступ к своим информационным ресурсам.
В каждом регионе также будет регламентировано количество людей на показах спектаклей, фильмов, а также на концертах и иных мероприятиях. Посетители будут допускаться в здания только в принадлежащих им медицинских масках.
Ранее, в Москве все мероприятия в помещениях с участием более 50 человек были запрещены до 10 апреля. Так, в столице временно приостановили работу Центр документального кино и сеть «Москино». Организации возместят все денежные средства за проданные билеты. Также возможно, что театры организуют трансляцию некоторых спектаклей онлайн.