Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Писатель, поэт, публицист и политик Эдуард Лимонов
скончался в возрасте 77 лет, сообщил на своей странице в Facebook
писатель и депутат Сергей Шаргунов
.
Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске, стихи начал писать в 1958 году, затем занимался прозой. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, затем жил во Франции. Вернулся в Россию лишь в начале 1990-х, печатался в газетах «Советская Россия», «Известия», «Новый взгляд», основал Национал-большевистскую партию. В начале 2000-х по обвинению в хранении оружия и созданию незаконных вооружённых формирований (обвинение снято) был приговорен к четырем годам лишения свободы, но был освобожден условно-досрочно. Вел активную оппозиционную деятельность, возглавлял коалицию «Другая Россия».
В 2005 году на экраны вышел фильм «Русское
» Александра Велединского
по мотивам произведений Лимонова «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была Великая Эпоха», «Русское», «Мой отрицательный герой». Главную роль – отчаянного подростка Эдика Савенко (такова настоящая фамилия писателя) – исполнил Андрей Чадов
.
По книге Лимонова «Дневник неудачника» был поставлен спектакль «Эпитафия», режиссером которого выступал Алексей Девотченко
. По мотивам прозы Лимонова также выходил спектакль Fuck off America (под таким названием в Германии был опубликован роман «Это я – Эдичка») в берлинском театре «Фольксбюне». Кроме того Лимонов принимал участие в документальных картинах «Революция, которой не было
» Алены Полуниной
и «Срок
» Алексея Пивоварова
, Павла Костомарова
и Александра Расторгуева
.
Эдуард Лимонов был женат (официально и нет) шесть раз. Его третьей супругой была певица, модель и писательница Наталия Медведева
, а последней – актриса Екатерина Волкова
, с которой они расстались в 2008 году.