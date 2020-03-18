Стартовал приём заявок на федеральный конкурс кинодебютов от Фонда Сокурова

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» объявил
о старте федерального конкурса кинодебютов «Региональное кино России», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
«Организация ежегодного конкурса — новое направление в работе Фонда "Пример интонации", благодаря которому мы надеемся обнаружить уникальные сценарные замыслы и озвучить имена их авторов для зрителей во всём мире», —
говорится на сайте
фонда.
Желательно, чтобы местом действия будущего фильма был один или несколько регионов России. Отбор заявок на текущий год уже начался. Сценарий полнометражного игрового художественного фильма, синопсис и анкету участника следует отправить до 15 апреля на почту konkurs@sokurov.fund.
Заявки будут оценивать редакционный совет, отборочная комиссия и экспертный совет. По итогам отбора 45 авторов войдут в режиссёрский и сценарный резерв фонда, а 15 авторов станут лауреатами, и их работы попадут в сценарный портфель «Ленфильма». Победителю предоставится шанс снять фильм при полной профессиональной поддержке фонда и под художественным руководством Александра Сокурова
.