Стартовал приём заявок на федеральный конкурс кинодебютов от Фонда Сокурова

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Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi

«Чёрная вдова» не справилась с коронавирусом

Ему было 77 лет.

17 марта

Федеральные учреждения культуры закрываются на карантин

Пока не известно, как долго продлится запрет на допуск посетителей.