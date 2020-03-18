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Стартовал приём заявок на федеральный конкурс кинодебютов от Фонда Сокурова

18 марта
2020 год

Новости кино >>
18 марта 2020
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» объявил о старте федерального конкурса кинодебютов «Региональное кино России», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

«Организация ежегодного конкурса — новое направление в работе Фонда "Пример интонации", благодаря которому мы надеемся обнаружить уникальные сценарные замыслы и озвучить имена их авторов для зрителей во всём мире», — говорится на сайте фонда.

Стартовал приём заявок на федеральный конкурс кинодебютов от Фонда Сокурова
фото: tvkultura.ru

Желательно, чтобы местом действия будущего фильма был один или несколько регионов России. Отбор заявок на текущий год уже начался. Сценарий полнометражного игрового художественного фильма, синопсис и анкету участника следует отправить до 15 апреля на почту konkurs@sokurov.fund.

Заявки будут оценивать редакционный совет, отборочная комиссия и экспертный совет. По итогам отбора 45 авторов войдут в режиссёрский и сценарный резерв фонда, а 15 авторов станут лауреатами, и их работы попадут в сценарный портфель «Ленфильма». Победителю предоставится шанс снять фильм при полной профессиональной поддержке фонда и под художественным руководством Александра Сокурова.
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