Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi

В Мурманске начались съёмки первого комедийного сериала ivi Originals «Иван
», в котором снимаются Евгений Цыганов
, Максим Лагашкин
, Светлана Ходченкова
, Владимир Меньшов
, Кирилл Кяро
, Сергей Газаров
, Тимофей Трибунцев
и другие актёры. Продюсером выступает Тина Канделаки
, за постановку отвечает Владимир Щегольков
. Помимо Мурманска, съёмочными локациями также послужат Кировск, Норильск и Москва.
Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi, зрителя ожидает история про бывшего мотогонщика, чемпиона мототрека, который став запойным алкоголиком подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь.
«Это наш первый художественный сериал в линейке ivi Originals. Блестящий сценарий, шикарный актёрский ансамбль, а главное — искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за тёплый приём, мы рады будем представить нашим подписчикам проект уже в этом году», —
прокомментировал генеральный продюсер ivi Originals Давид Кочаров
.
Первые сериалы собственного производства ivi выйдут осенью текущего года, сейчас в разработке и подготовке находится более 40 проектов, скоро начнутся съёмки других сериалов и полных метров, чьи премьеры намечены на 2020-й и в 2021-й.