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Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi

18 марта
2020 год

Новости кино >>
18 марта 2020
В Мурманске начались съёмки первого комедийного сериала ivi Originals «Иван», в котором снимаются Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие актёры. Продюсером выступает Тина Канделаки, за постановку отвечает Владимир Щегольков. Помимо Мурманска, съёмочными локациями также послужат Кировск, Норильск и Москва.

Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi, зрителя ожидает история про бывшего мотогонщика, чемпиона мототрека, который став запойным алкоголиком подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь.

Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi

«Это наш первый художественный сериал в линейке ivi Originals. Блестящий сценарий, шикарный актёрский ансамбль, а главное — искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за тёплый приём, мы рады будем представить нашим подписчикам проект уже в этом году», — прокомментировал генеральный продюсер ivi Originals Давид Кочаров.

Первые сериалы собственного производства ivi выйдут осенью текущего года, сейчас в разработке и подготовке находится более 40 проектов, скоро начнутся съёмки других сериалов и полных метров, чьи премьеры намечены на 2020-й и в 2021-й.
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Сергей ГазаровТина КанделакиКирилл КяроМаксим ЛагашкинВладимир МеньшовТимофей ТрибунцевСветлана ХодченковаЕвгений ЦыгановВладимир Щегольков

фотографии >>
Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi фотографии
Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi фотографии
Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi фотографии
Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снимаются в первом комедийном сериале ivi фотографии
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