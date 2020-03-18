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Бурунов воспитает новых полицейских для Рублёвки

18 марта
2020 год

Новости кино >>
18 марта 2020
Пятый сезон «Полицейского с Рублёвки» с Сергеем Буруновым в главной роли скоро выходит на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Бурунов воспитает новых полицейских для Рублёвки
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В самом престижном районе страны откроет свои двери Академия полиции Российской Федерации. Возглавит новую структуру полковник Владимир Яковлев, который в кратчайшие сроки должен воспитать лучшие кадры в стране. Несмотря на то, что моральное здоровье Яковлева за годы службы в Барвихе серьёзно подорвано: нервный тик, дергающийся глаз, смех и плач без причины — он сделает всё, чтобы оправдать возложенное на него доверие. Володя будет очень стараться, поговаривают, что ему уже давно хотят присвоить генерала.

Само собой работать Яковлев будет не в одиночку. Вместе с ним воспитывать новые кадры будут сотрудники ОМВД «Барвиха Северное» Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов). Но самое главное, что к барвихинским копам присоединится ещё и Кристина (Софья Каштанова). Всё дело в том, что новому учебному учреждению понадобится штатный психолог, а лучшей кандидатуры, чем Кристина, нет на всей Рублевке. Правда, уговорить девушку примерить полицейскую форму будет совсем непросто.



В новом сезоне Гриша Измайлов уволился из полиции, женился на своей девушке Алене и уехал в романтическое бессрочное путешествие по миру. Поэтому все акценты смещаются именно на Володю Яковлева, который станет главной движущей силой сериала.

По словам Бурунова, «в пятом сезоне демон Измайлов, наконец-то, отправился в преисподнюю и теперь шлёт оттуда только посылочки. В одной из них Володя обнаружит один страшно вкусный скандинавский деликатес, с помощью которого чуть не потравит весь личный состав ОМВД "Барвиха. Северное". Яковлев наконец-то превратится в очень большого начальника — возглавит Академию Полиции. Вроде должен радоваться, но чего-то ему не до этого. В новой должности он будет вынужден заниматься странными вещами: искать молодёжь для конкурса самодеятельности МВД, проводить сеансы экзорцизма и даже начнёт носить каблуки, подводить глаза и красить губы. Ну и на личном фронте тоже много нового — Яковлев влюбится в женщину, ради которой будет устраивать полнейшую дичь».
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Бурунов воспитает новых полицейских для Рублёвки фотографии
Бурунов воспитает новых полицейских для Рублёвки фотографии
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