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Катерина Михайлова расскажет про особенности российского кинопроизводства

18 марта
2020 год

Новости кино >>
18 марта 2020
Очередным спикером CinePromo public talks стала Катерина Михайлова, которая продюсировала фильм Марии Игнатенко «Город уснул», участвовавший в программе Forum Берлинского кинофестиваля и вызвавший большой интерес профессиональной общественности.

Катерина Михайлова расскажет про особенности российского кинопроизводства
фото: пресс-служба CinePromo

Михайлова рассказала в интервью, опубликованном на официальном ютуб-канале CinePromo, о фестивальном продвижении фильма, участии в лабораториях и питчингах, решающей роли фестивалей в продвижении кино, поиске партнёров по копродукции, съёмках в России и за рубежом, программе Short Film Corner Каннского фестиваля, плюсах «Кинотавра» и женских волнах в российском кино.

В начале марта 2020-го российская компания по фестивальному продвижению фильмов CinePromo запустила проект CinePromo public talks, где публикуются интервью с отборщиками, кинокритиками, продюсерами, режиссёрами, сценаристами. Новые выпуски выходят каждые две недели по средам. Информационными партнёрами проекта выступают Кино-Театр.ру, Cinemotion, Cinemaplex, Moviestart, Работники ТВ, Potential, Киноафиша и tvkinoradio.
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